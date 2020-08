“Nosotros nos hemos equivocado en finales y eso nos ha costado muy caro. Tratamos de que no pasé. No te creas: nos hemos equivocado; si no, hubiéramos sido campeones, porque hemos sido los mejores en todo el año, pero no lo fuimos. Nos hemos equivocado mucho, nos ha costado, hemos tenido errores individuales de los jugadores. Ahora estamos trabajando para corregir. Hacer una evaluación de todo lo que ha pasado no deja de ser autocrítica, entonces tenemos una responsabilidad y trabajar para que no suceda”.