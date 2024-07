Cristian Oviedo: ‘Hay un penal clarísimo en el minuto 90 que no lo pitan’

Cristian Oviedo volvió al Estadio Alejandro Morera Soto y no se fue con las manos vacías, al llevarse un punto, el primero para su equipo en la máxima categoría. El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santa Ana quedó 1-1.

- ¿Cuánto le sabe su primer empate como técnico con Santa Ana ante Alajuelense, su exequipo?

- Todo sabe igual, la verdad es que venir a Alajuela y sacar este resultado es buenísimo, sabe igual, con ganas, con sacrificio de mis jugadores que hicieron un gran partido. Todo sabe igual, solo que uno llega a la casa de uno, como digo yo. Sabíamos que era muy difícil, pero mis jugadores hicieron un muy buen partido. La tuvimos para ganar.

”Nunca hablo de los árbitros, no me gusta, pero hay un penal clarísimo en el minuto 90 que no lo pitan. Los árbitros no deben regalarle nada a los equipos grandes, nosotros venimos de Segunda y esperar que mejoren porque hay algunas jugadas que no son igual para nosotros que para el rival”.

- ¿Qué condiciones se fueron dando para que Santa Ana evolucionara en el partido y terminara con la sensación de que podían hasta anotar el segundo gol?

- El miedo... Tal vez digan que tengo jugadores de mucha experiencia, pero es que solo estaban Johan Condega, Johnny Acosta y Jonathan Hansen. El resto son muy jóvenes, con 19, 20 y 21 años. El miedo de jugar contra Alajuelense se fue quitando cuando fueron pasando los minutos y eso es muy bueno.

- ¿Qué puede decir del arranque que les tocó contra Cartaginés, Sporting, Alajuelense y sigue Herediano?

- El arranque es bravísimo, no solo estas tres fechas, ahora me toca Herediano el sábado y después sigue una visita a San Carlos y recibir a Saprissa en nuestra casa. Son seis fechas complicadas y hay que seguir trabajando con lo que tenemos y darle duro, porque nos falta muchísimo y tenemos que seguir mejorando.

- ¿Qué le deja este partido?

- Tenemos una meta de salir de los últimos lugar y el equipo irá mejorando, yo también. Es fútbol y uno se tiene que equivocar, estoy contento con la evolución del equipo.

- Johan Condega dijo que desde la revisión, los árbitros lo condicionaron. ¿Qué sabe de eso?

- De los árbitros no me gusta hablar porque son seres humanos y se pueden equivocar, pero son cosas que uno ve dentro de la cancha que no le pitan igual a Santa Ana que al rival. No sé lo de Johan, no lo observé.

- ¿Qué tan fortalecidos salen del Morera Soto?

- Muchísimo, porque venir a Alajuela a sacar un resultado de estos y como juega el equipo, es buenísimo. Tenemos que seguir, ellos siguen creyendo en lo que venimos haciendo.

- ¿Qué tan importante es tener de asistente a Rónald Mora?

- La relación con Macho es como si fuera mi papá, me puso a debutar en Primera División y lo quiero un montón, siempre hemos estado en esta relación y me ayuda muchísimo. A veces me regaña un poquito, pero es lo normal, él tiene más experiencia que mi persona.

- ¿Cree que el equipo reaccionará y que no haga un partido bueno y otro no tanto?

- Esa es la fe, salir de aquí de una para arriba. Tenemos rivales que tienen planillas muy grandes y nosotros no las tenemos, pero vamos a tratar de que este equipo siga para arriba. A mí me gusta que el equipo juegue y proponga en cualquier cancha.

- Usted era un aficionado más rojinegro. ¿Qué tanto le facilitó eso estudiar a la Liga?

- Los futbolistas de Alajuelense juegan muy bien al fútbol y sabía que teníamos que hacer un planteamiento así. A la Liga la conozco muy bien y es algo que hay que hacer, no solo con Alajuelense por ser donde uno jugó, o por ser los colores de uno. Hay que analizar todos los rivales y eso lo hacemos. Macho Ramírez me enseñó a analizar videos, yo pensaba que qué aburrido, pero me enseñó.

- Usted decía que le costaba dormir pensando en lo que le esperaba en Primera. ¿Cómo pasará la noche tras el empate?

- Conforme va pasando el torneo es diferente, soy muy tranquilo, muy sereno en el día a día. La noche antes dormí súper bien porque yo sabía que haríamos un buen partido.

- Varios jugadores lo intentaron, pero el gol es de Samir Taylor. ¿Qué puede decir de él, al quedar en la historia como el primer anotador de Santa Ana en la máxima categoría?

- Muy contento por Samir, que viene haciendo un muy buen trabajo con el equipo, es un jugador que vino a préstamo con nosotros y contento porque se ha esforzado al máximo desde que llegó. Ha luchado, ha entrenado muy bien. Queda en la historia de los libros del fútbol nacional como el primer jugador en meter un gol con Santa Ana y de qué forma lo hizo y contra el rival que lo hizo. La verdad que estoy contento por él.