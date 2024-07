Alajuelense sale a relucir en los planes de Cristian Oviedo

Cristian Oviedo añoraba dirigir en Primera División y trabajó muy duro para lograrlo. Es un soñador, pero también un ganador, que hoy sufre al tener que pagar ese derecho de piso con Santa Ana.

Aunque en la Liga de Ascenso hay equipos que operan como si fueran de Primera, el cambio se siente, y ya lo experimentó apenas en el arranque del Torneo de Apertura 2024.

La mañana del 17 de junio acudió al Estadio Alejandro Morera Soto para jugar el partido de las Leyendas de Alajuelense en el Día del Liguismo, un día antes de que el club cumpliera sus 105 años de fundación, y allí conversó con La Nación.

Mientras pasaba un rato muy ameno con sus amigos del fútbol, no dejaba de pensar en los desafíos con Santa Ana en la máxima categoría.

“No queremos ver hacia los últimos lugares, porque si uno lo hace, ahí va a caer. Tengo gente de mucha experiencia, que ha ganado títulos, que ha ido a mundiales, y eso me ayudó mucho en Segunda”, apuntó Cristian Oviedo en ese momento.

El presente es difícil mientras su equipo trata de asentarse en la Primera División, que es donde él quería estar.

“Volví a la Primera donde estuve mucho tiempo, me costó muchísimo, ya tengo diez años de ser entrenador. Pasé por ligas menores, por equipos de Segunda B, de Terceras, de Segunda, y ahora me toca en Primera. Es un esfuerzo que la gente no sabe, que tuve que sufrir muchísimo, que tuve que ir hasta Tamarindo, a un equipo por allá de Tercera División, pero hay que quemar etapas y actualizarse”.

Contó que está en contacto con muchos entrenadores que lo marcaron, como Óscar Ramírez, con quien se lleva muy bien y con quien habitualmente habla de muchas cosas de fútbol, al igual que ocurre con el colombiano Hernán Torres.

“Algún día quiero dirigir a un equipo grande y un equipo grande es Alajuelense, el equipo de mi corazón, el equipo que llevo adentro, y algún día puedo estar por aquí”, confesó como uno de sus grandes sueños.

Cristian Oviedo: ‘No podemos llegar y en el primer año hacer fichajes bomba’

Cristian Oviedo siempre supo que en Primera es diferente, pero en ese instante pensaba que si esos jugadores fueron los que ascendieron al equipo, tenían más que ganado continuar.

Eso sí, todo es cuestión de rendimiento y ya él mismo les advirtió que tienen que subir el nivel, porque están en Primera División.

¿Qué tan difícil es encontrar fichajes? Aquella pregunta daba en el clavo, porque Cristian Oviedo se topó con una realidad que no le pasaba por la mente.

“Cuesta muchísimo, porque hay jugadores que ganan muy bien en Primera y Santa Ana no está para pagar salarios tan altos. Si queremos mantenernos ahí, no podemos llegar y en el primer año hacer fichajes bomba, como se dice. Hay que buscar jugadores con lupa y vamos a ver qué sucede”, respondió.

Una posibilidad que exploran en Santa Ana es reforzarse con algún delantero brasileño. El propio Oviedo contó que tiene una buena relación con Leandrinho y él le está ayudando en esa misión.

“Todavía tenemos opciones de buscar tres o cuatro jugadores, vamos a ver qué podemos traer y uno siempre analiza. El fútbol es de resultados, son dos pérdidas seguidas, a nadie le gusta, pero es fútbol”, expresó Cristian Oviedo después de las derrotas ante Cartaginés y Sporting, antes de visitar a su querido Alajuelense, un partido en el que espera puntuar.

El juego entre la Liga y Santa Ana será a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.