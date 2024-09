Creichel Pérez se esfuerza más con Alajuelense cada vez que piensa en su cruda historia

Alexandre Guimaraes le puso el ojo a Creichel Pérez cuando el futbolista ni siquiera lo imaginaba. El jugador de 19 años se propuso que, cuando regresara a Liga Deportiva Alajuelense, sería para quedarse. Estaba dispuesto a no guardarse nada con tal de hacer los méritos suficientes para lograrlo.

Pese a su juventud, los golpes de la vida han hecho madurar al pícaro extremo, quien también tiene dotes de ‘10′. Sin ningún problema, asumió la batuta ante la ausencia de Aarón Suárez e Iago Falque.

Después de crecer sin el cariño de su padre y con su mamá en la cárcel, se empeñó en que debía salir adelante por él y por quienes le tendieron la mano, principalmente por su abuelita, responsable directa de que sea quien es.

Creichel Pérez no se victimiza, sino que trabaja, y tenía muy claro que donde mejor puede hablar es dentro de la cancha. Cada vez que juega, arroja indicios claros de querer comerse el mundo, de levantar la mano pidiendo a gritos la titularidad y dejando claro que es mucho más que una promesa manuda.

Con mucha actitud, ganas y fútbol, Creichel Pérez se enroló pronto en ese listado de futbolistas a quienes Guima les dio una oportunidad, y ellos se encargaron de obligarlo a darles más minutos por lo que aportan.

Justo la respuesta que el técnico quiere ver en esos jugadores: sin miedo a la competencia, pero con toda la intención de ayudar al objetivo común.

Él contabiliza 312 minutos en el Apertura 2024, distribuidos en nueve partidos, en los que generó tres asistencias y un gol. Además, marcó en la goleada contra Escorpiones en los cuartos de final del Torneo de Copa. También registra minutos en la Copa Centroamericana de Concacaf y tuvo participación en la Recopa.

“Cada oportunidad que se le presenta a uno hay que asumirla y aprovecharla al máximo. Cuando me tocó ir a Pérez Zeledón, di lo mejor de mí. No sabía si me iba a quedar cuando volví a la Liga, pero al final lo logré. Estoy aquí para seguir aprovechando cada momento”, relató Creichel Pérez en declaraciones difundidas por el club.

- ¿Se siente más cómodo jugando a un costado o más suelto?

- Sí, la verdad es que me gusta jugar con más libertad en el medio campo, pero donde me toque, desde ahí aportaré. Lo importante es estar preparado y dar lo mejor siempre.

- ¿Cómo ha sido su relación con el entrenador Alexandre Guimaraes?

- ¡Es muy buena! Desde que llegué, me dio confianza y, desde que volví, no he salido de convocatoria. Estoy aprovechando cada oportunidad. Siempre presto mucha atención a lo que dice en el camerino, sobre todo a los que juegan en mi posición. Eso me ayuda a estar listo para cuando me toca entrar.

- Su pasado ha sido complicado, ¿lo utilizá como una fuente de motivación para seguir adelante?

- Claro, todo tiene su propósito. Si uno tuvo un pasado difícil, fue por algo. Dios me dio un talento, y aquí estoy aprovechándolo. He asimilado todo lo vivido y lo uso como impulso.

- ¿Qué fue lo más duro que le tocó vivir?

- Crecí en un entorno violento, sin mis papás. Mi abuela a veces no tenía ni qué comer, y yo hacía mandados para ganar ¢300 y comprar dos huevos. Desde los 9 o 10 años ya casi no estaba en casa porque me tocaba entrenar en equipos como Carmelita y ya más adelante, Guadalupe. En el camino aparecieron ángeles que me ayudaron, y aproveché esas oportunidades.

”Mi papá intentó acercarse, pero le dije que no se metiera en mi vida. Mi mamá está en la cárcel, y aunque es difícil visitarla, trato de ir con mi abuela y mi hermana”.

- El clásico dejó una imagen muy emotiva. ¿Cómo vivió ese momento?

- En ese momento solo quería sacar todo lo que llevaba dentro. Era como un desahogo. Después, viendo la foto, me di cuenta de lo significativo que fue para mí. Es un recuerdo bonito que siempre tendré presente, y cuando las cosas no vayan bien, podré ver esa imagen para seguir adelante. La vida al final se trata de recuerdos, y ese momento en el clásico fue memorable.

- ¿Cómo influye su círculo cercano en su carrera?

- Son muy poquitas las personas que me apoyan en mi familia, principalmente mi abuela, mi hermana, y mi pareja. El amor de mi abuela lo llena todo, y mi pareja también me apoya muchísimo.

- ¿Tiene algún jugador que lo inspire?

- ¡Neymar! Me encanta cómo se quita a los jugadores. Paso viendo videos de él, aunque sé que es casi imposible imitarlo... Pero uno se inspira en los grandes jugadores.

- ¿Gol o asistencia?

Depende (ríe...) A veces la asistencia gratifica más, pero el gol, cuando llega, hay que aprovecharlo porque no siempre se dan y es difícil convertir goles en Primera División.

- ¿Cuál es su mayor sueño?

- Jugar en las grandes ligas y representar a Costa Rica en un Mundial.

- ¿Cómo visualiza el futuro en lo que resta de la temporada?

- Esperemos seguir de la mejor manera y lograr nuestros objetivos.

