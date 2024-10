Celso Borges habla de Alajuelense, su futuro y hasta lo que piensa del retiro

Celso Borges entró en una etapa de su carrera futbolística en la que se centra más en el hoy que en el futuro, pero también se aproximan situaciones por resolver, que podrían concretarse pronto. Su contrato con Liga Deportiva Alajuelense expira en diciembre, pero el plan de renovarlo ya se puso en marcha.

“Me siento bien acá, es un lugar donde me han dado mi valor, me he sentido respaldado por la gente y me encanta estar acá, esa es la verdad, así que claro, por supuesto”, respondió Celso Borges a La Nación cuando se le consultó si él se ve por más tiempo en la Liga.

A sus 36 años, tampoco es un tema que en este momento lo desconcentre y aseguró que después del partido contra Comunicaciones su mente estaba puesta en lo que pasó y en lo que viene ahora, que es el partido del domingo contra Santos en Guápiles.

Eso sí, con la tranquilidad que le da la satisfacción de que Alajuelense dio un paso más al avanzar a la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf y clasificar a la Copa de Campeones del próximo año.

“Me siento bien físicamente, estoy bien, pero vamos a ver qué sucede”, apuntó, mientras admitía que el club ya le hizo saber que quiere su continuidad en el equipo.

“Hay una posibilidad y yo me siento bien aquí, estoy contento acá, así que vamos a ver, ojalá que sea bueno”, destacó el mediocampista, quien confesó que tampoco le ha puesto una fecha al momento de su retiro, pero también le agradaría terminar su carrera siendo parte de Alajuelense.

“Me he preparado para el momento en que me toque, es un golpe duro el hecho de que un futbolista deje de jugar, entonces hay que prepararse en muchas facetas y no estoy hablando solo de cuestiones académicas, sino mentalmente hay que prepararse. Yo me siento bien, vivo el día a día y en algún momento se tendrá que acabar, pero espero que no sea pronto”, mencionó Celso Borges.

Celso Borges le da el equilibrio al juego de Liga Deportiva Alajuelense. (John Durán )

Días atrás, el asistente de la Liga, Juliano Fontana, mencionó que algunos equipos de Brasil ya empezaron a preguntar por el capitán rojinegro. Eso reitera que su momento en Alajuelense es bueno.

Aunque los reflectores están puestos sobre su desempeño en este semestre, no se puede olvidar que el torneo anterior también se vio a un Celso con nuevos bríos, corriendo incluso como lo hacía en el lejano e inolvidable Mundial de Brasil 2014.

Hoy muestra un rendimiento tan alto que algunos inclusive piensan que tiene nivel para la Selección Nacional, algo que ya es capítulo cerrado para él.

Ante una consulta de qué le parece que Claudio Vivas dijo que le gustaría hablar con él, respondió que si el técnico de la Tricolor quiere conversar con él, fenomenal.

“Mi decisión yo la tomé desde un punto donde estaba muy tranquilo, muy contento, conversaciones puedo tener, pero yo tomé una decisión”, aseguró.

En este renacer de Celso Borges pareciera que influyen varios aspectos, como el efecto de tener a Alexandre Guimaraes como técnico y ser por méritos propios y mucho liderazgo el capitán de la Liga. Aparte de liberarse de ese estrés constante en la Sele y dedicarse única y exclusivamente a rendir con Alajuelense.

“Yo comuniqué muchas razones por las cuales tomaba la decisión, una de ellas era enfocarme en el equipo, hacer buenas pretemporadas, tener días de descanso y es que Selección es un sacrificio para la familia y los amigos. Desde 2009 hasta 2023 me he perdido cumpleaños, bodas, aniversarios, funerales y la verdad se hace cada vez más difícil dejar esas cosas.

”Porque también soy persona y por más que me encante y adore la Selección, también me gusta vivir. Fueron unos años preciosos y ya uno va queriendo otro tipo de situaciones. Cuando tomé la decisión fue como decir: ‘Trabajo hecho, realizado, una buena nota’. Y por eso lo hacía, desde un lugar de tranquilidad y de paz”, relató.

El momento de Celso Borges

Resulta indiscutible que el semestre actual se torna como uno de los mejores de Celso Borges desde que llegó a Alajuelense y él insiste en que se siente bien, solo que cuando el equipo tiene un buen comportamiento dentro de la cancha y consigue resultados, todos los aspectos individuales tienden a mejorar.

“El equipo está entonado, muy enfocado en lo que quiere y el nivel de uno siempre lo va a determinar el nivel colectivo, así que si la Liga está bien, uno está bien. Todos entramos dentro de una rotación que ha estado haciendo el profe eso nos beneficia”, apuntó.

También dijo que el nivel del fútbol centroamericano como tal ha mejorado, que es muy bravo y que Comunicaciones lo hizo bien, siendo uno de los equipos más compactos que han enfrentado hasta ahora en el torneo regional.

“Ellos creo que son el equipo más físico, pero no quiero decir que no jugaran bien, físico en el sentido de que tienen jugadores de buena índole física, pero técnicamente también juegan bien porque saben hacer sus cosas, tienen trabajados ciertos movimientos y era un equipo complicado y bueno”, detalló el volante.

Mientras atendía a los medios de comunicación en zona mixta, Celso Borges recibió una consulta sobre la forma en que se desvaneció esa posibilidad que existía de que se jugaran tres clásicos en fila, por la eliminación de Saprissa contra Antigua en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Sin embargo, sobre eso, simplemente dijo: “Con haber pasado estoy contento, era lo que me ocupaba en este momento”.

Alajuelense jugará en semifinales de la Copa Centroamericana contra Antigua a finales de este mes. En la otra serie, Herediano se enfrentará Real Estelí.

Aunque la Concacaf aún no detalla el día preciso, en el caso de los rojinegros, la serie empezará en el Estadio Pensativo, en Guatemala, entre el 22 y el 24 de octubre.

Mientras que el pase a la final se sentenciará en el Estadio Alejandro Morera Soto, entre el 29 y el 31 de octubre.

