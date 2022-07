Cartaginés: ‘Que Alajuelense demuestre que vendió a Marcel’

El pedido de Alajuelense para que Marcel Hernández regrese de su préstamo con Cartaginés no cayó nada bien en la dirigencia brumosa. En medio de la sorpresa y enojo, Leonardo Vargas, presidente blanquiazul, aseguró que no da por perdida la batalla, y se meterá de lleno con el tema para ver si es viable lo que sucede.

[ Marcel Hernández: ‘Tengo que regresar a Alajuelense’ ]

Vargas adelantó que se están asesorando legalmente, ya que a su parecer en el 2022 el cubano solo puede jugar en Costa Rica con el conjunto de la Vieja Metrópoli y no como reveló el delantero, que los rojinegros le ordenaron volver para sumarse al plantel erizo para el Torneo de Apertura 2022.

“Fue inesperado. Sabía que me iban a mandar una nota, porque Fernando Ocampo me llamó el domingo en la noche y me indicó algo. Aunque iba por ahí el asunto, no lo esperaba, pero la nota llegó, la envió alguien de ligas menores y creo que falta información para tener certeza de lo que nos están pidiendo. Igual, mi hijo Leo y gente allegada al club están analizando la situación y yo me voy a sumar para informarme más. El contrato de préstamo de Marcel es por todo el año, cumplimos en todo y vamos a intentar que siga”, comentó el jerarca.

Vargas añadió: “A Marcel nos lo prestaron por dos torneos y en el contrato estaba estipulado que salía del Cartaginés si lo vendían al extranjero... A mi entender es que Marcel en Costa Rica solo puede jugar en Cartaginés este año, pero vamos a ver qué termina pasando según lo que digan los abogados...”.

“Estoy claro en que es jugador de Alajuelense y que podía salir al exterior, pero no tengo claro que pudiera salir de regreso (a la Liga). Sabía que si Alajuelense lo venía, podía irse, pero lo que quiero que me demuestren es que lo vendieron y así no pasa nada”.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, afirma que la relación con Alajuelense no es la mejor tras la final del Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel volvió cedido al Cartaginés para el Clausura 2022, esto pese a que los propios manudos pagaran $150.000 a inicios del 2021 por su fichaje. De forma inexplicable, el León lo mandó al equipo que lo trajo al país, ya que no encajaba en los planes del técnico Albert Rudé (despedido este lunes), justificaron en aquel momento. Las dos directivas detallaron en enero del 2022 que el préstamo era por un año, con la cláusula de salida al extranjero si llegaba una oferta que convenciera a Alajuelense y el isleño.

Eso sí, en solo seis meses el “9″ consiguió 16 tantos, salió como goleador del Clausura 2022, marcó el tanto clave en el Morera Soto para forzar a una gran final y su celebración enardeció a los fanáticos locales. Esto sería lo que derivó en un comportamiento que Vargas dice no comprender de la Liga.

“Este tema de Marcel me tiene cansado. En la primera etapa con nosotros no lo dejaban tranquilo, porque todos querían llevárselo. Un equipo lo hizo (Alajuelense), lo ficharon, lo maltrataron por un año y ahora vuelve al Cartaginés, hace una buena temporada, como siempre desde que llegó, pero va al estadio de ellos (Alajuelense) lo maltratan con todo lo que le dijeron, reaccionó muy humanamente cuando anotó y no les gustó, pese a que se lo buscaron. Ahora vienen con estos revanchismos, que es lo que parece, así que deja mucho que desear de la institución, aunque espero que no venga por ahí. No termino de entender, pero creo que sé por qué. Sería poco lógico verlo con Alajuelense”, comentó.

Relación rota

Las dos finales que disputaron Alajuelense y Cartaginés fueron tan cerradas y de tantos roces, que terminaron por afectar las relaciones fuera de la cancha. De un lado y otro vienen acusación de acciones que no van con el juego limpio, como cortar el agua en el camerino en el Fello Meza, según los manudos, o que los dejaran sin luz y que les encendieran los aspersores de agua en la gramilla del Morera Soto en pleno calentamiento, denunciaron los brumosos.

[ Marcel Hernández narra el cambio radical que vivió ]

Todo esto generó un ambiente negativo, según explicó el presidente de Cartaginés Leonardo Vargas, y ahora todo cambió.

“La relación que tengo con Alajuelense es con don Fernando Ocampo. Pese a lo que pasó en las finales, no le reclamé nada a nadie, más allá de que no me gustó. Incluso, me preguntaron sobre lo que pasó con el agua en el Fello Meza y no tuvimos nada que ver, nosotros no cortamos el agua, porque son instalaciones viejas y no puedo cortar solo a un sector, si se quitaba era a árbitros y a los dos camerinos, tanto el nuestro como el del visitante”, dijo.

Además, agregó: “No me veo dando una orden de ese tipo y menos que ganamos, pero en Alajuela sí pasaron cosas que molestaron mucho y aún así no dije nada. Se tocaron cosas que no pasaban entre estos dos equipos, pero departe del Cartaginés no existe ninguna revancha con Alajuelense. Después de muchos años nos tocó ganar, lo estamos festejando y no pasó nada, pero del rival no tenemos nada que decir, porque los vencimos de buena manera.

Sumado al tema de Marcel Hernández, los blanquiazules también deben definir lo que ocurrirá con Arturo Campos, quien es ficha del Herediano y terminó su préstamo. Así mismo, finalizaron contrato José Gabriel Vargas, Daniel Chacón, Michael Barrantes, Víctor Murillo, Mauricio Montero y Dylan Flores.