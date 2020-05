“Creanme que no me he cuestionado la continuidad de Hernán, no he pensado en esto, porque voy a terminar con Hernán este torneo y no lo voy a cambiar ni perdiendo el otro juego o el siguiente… Cartaginés terminará el Clausura 2020 con Hernán Medford como entrenador, no tenemos ningún pensamiento diferente a este a nivel dirigencial”, dijo Vargas.