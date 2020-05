Al final esto es de resultados y hoy fue negativo. No fue un partido del todo bien, hay jugadores que no se adaptaron a la vuelta. Vimos un Alajuelense más suelto. Al final nos ganan con todos los méritos. Hay cosas que corregir en equipo. No hay ninguna excusa, pero el parón afectó a algunos jugadores. Hay algunos que no se adaptan al regreso.