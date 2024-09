Cartaginés levanta la voz por codazo que el VAR no vio ante Alajuelense

En Cartaginés no pusieron excusas y hasta reconocieron que Alajuelense les pasó por encima en el segundo tiempo. Para los brumosos la derrota 2-1 fue justa, aunque no se quedaron con un reclamo atragantado y levantaron la voz por un codazo que el VAR (video arbitraje) no vio y a su parecer, pudo cambiar todo.

El codazo de Anderson Canhoto, no había VAR para revisar la jugada pic.twitter.com/pXgqQ70gI0 — TD Más (@tdmas_cr) September 22, 2024

Una vez más el video arbitraje tuvo problemas técnicos y el duelo en el Morera Soto inició sin el apoyo de la tecnología. Justo en el minuto tres se dio la acción polémica: Anderson Canhoto impactó en el pecho a Diego González.

El incidente ocurrió cerca del cuarto árbitro, Raúl Eduarte, pero no se sancionó. El árbitro central, William Matus, no consideró necesario tomar medidas disciplinarias, si es que la vio.

De haber estado el VAR en funcionamiento, probablemente se habría revisado la acción, algo que incomodó a los jugadores y cuerpo técnico de los blanquiazules.

“Vi la acción al final del partido y es clarísimo que hay un codazo. Considero que la jugada ameritaba una roja y con el VAR posiblemente la Liga se hubiera quedado con 10 hombres desde el minuto tres y esto condicionaba el partido”, comentó el técnico del conjunto de la Vieja Metrópoli, Greivin Mora.

LEA MÁS: Técnico del Cartaginés hace confesiones que pocas veces se escuchan tras caer ante Alajuelense

El VAR fue restablecido minutos después del incidente y estuvo operativo hasta el final del partido. De hecho, una decisión arbitral cambió tras la intervención del VAR, anulando un penal inicialmente señalado a favor de Alajuelense.

Según el protocolo, los partidos deben iniciarse aunque el VAR no esté disponible, y una vez que se reestablece, se utiliza. No obstante, esta situación no es del agrado de Mora.

“Desde que supimos que no habría VAR al inicio, comentamos entre nosotros (cuerpo técnico) que lo más justo sería que no se use en todo el partido si no está desde el arranque. Lo ocurrido afecta la equidad del juego. No es correcto que se juegue sin VAR al principio y luego sí se use. Por justicia, no debería jugarse sin VAR desde el inicio”, concluyó el estratega.