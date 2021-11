Cartaginés entra ahora en la difícil tarea de rearmarse

Cartaginés ya no puede hacer nada en el Torneo de Apertura 2021, una vez más quedó fuera en la fase regular (15 eliminaciones y solo seis boletos en 10 años), ahora su gran dolor de cabeza es rearmar el equipo para el próximo campeonato, luego de que ocho figuras terminaron contrato.

Carlos Hernández, Diego Estrada, Andy Reyes, Darryl Parker, Jeikel Venegas, Allen Guevara, Ryan Bolaños y Roger Rojas quedaron libres luego del partido frente a Jicaral (gane 4 a 0), en la jornada 22. Por ahora no hay claridad de quiénes continuarán y quiénes no continuarán.

“Ahorita no hay que hablar de salidas y llegadas, porque lo más importante es analizar bien el trabajo del cuerpo técnico y luego vamos a hablar con el presidente y el gerente deportivo, para ver cuáles son las decisiones que debemos tomar”, dijo el técnico Géiner Segura.

El propio estratega reconoció que hasta su continuidad está en análisis, ya que es claro que falló en el objetivo principal de estar entre los cuatro mejores.

Durante la temporada Segura ya se había tambaleado en su cargo, pero el presidente Leonardo Vargas optó por dejarlo hasta el final de la campaña. Los próximos días serán claves para determinar qué pasará con el estratega.

“Nosotros como cuerpo técnico también estamos en análisi. Bajo la continuidad nuestra, iremos tomando decisiones. Está claro que nos costó mucho ese departamento (delanteros) pero también debemos hacer un análisis global, porque esto es un equipo y en determinado momento dejamos ir puntos porque fuimos muy débiles en otras zonas”, recalcó Géiner.

Entre quienes vencieron su ligamen, el caso de Guevara se puede considerar como el prioritario para la dirigencia, tomando en cuenta que fue el goleador del equipo, con siete tantos, y terminó con la cinta de capitán.

[ Saprissa no se da por menos con caída al cuarto lugar y clasificación por gol diferencia ]

Sin embargo, Allen no quiso firmar durante la temporada, pese al acercamiento que tuvo la directiva previamente . El volante llamó la atención de otros clubes y se podría dar una puja por él.

El atacante de Cartaginés, Jeikel Venegas, es uno de los ocho futbolistas brumosos que terminaron contrato, al finalizar el Apertura 2021. (JOHN DURAN)

“Me he mantenido tranquilo con lo del contrato, he hablado con don Leo (presidente del equipo), pero le he dicho que prefiero terminar el torneo sin necesidad de estar pensando en una renovación, porque a veces esto presiona mucho. Hay que enfocarse primero en lo deportivo y después poco a poco se va hablando de otros temas. Conforme pasen los días se puede hacer”, señaló el futbolista hace un par de semanas.