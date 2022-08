Cartaginés cruza los dedos para usar el Fello Meza en Liga Concacaf

Cartaginés está empeñado en jugar la Liga Concacaf en su estadio y por lo mismo hizo una inversión millonaria para mejorar la iluminación y otros aspectos del José Rafael “Fello” Meza. La prueba de fuego la tuvo este miércoles, cuando personeros de Concacaf llegaron al reducto y realizaron un chequeo minucioso, por lo que ahora los brumosos cruzan los dedos para recibir la autorización.

Cartaginés realizó una inversión importante en su iluminación para disputar la Liga Concacaf en el Fello Meza. Este miércoles el estadio fue inspeccionado por Concacaf. (Cristian Brenes)

Luego de amarrar su pase al certamen del área con el título del Torneo de Clausura 2022, el conjunto centenario inició una lucha contra el tiempo para cambiar parte de las luminarias de las torres del Fello y tener todo listo de cara al choque del próximo 25 de julio ante el Real Estelí de Nicaragua o el Real España de Honduras (este jueves definen serie que está igualada 0 a 0).

“Tuvimos las mediciones por parte de un personero de Concacaf, quien hizo la inspección de todo el estadio, no solo de la iluminación y nos sentimos muy contentos de lo que él nos pudo indicar. Sin embargo, no depende de él este tema de la iluminación, sino que va a un estudio que realiza la producción del partido como tal y los jefes de él en Concacaf. Esperamos que nos den la notificación de si se puede utiliza el Fello Meza o no. Prácticamente que el tema es solo la iluminación, el resto cumple con lo que pide Concacaf”, comentó Jeison Solano, encargado de prensa del campeón nacional.

Solano añadió que: “Son 1.000 luxes lo que nos piden en Concacaf en el tema de la iluminación para un partido de estos. La empresa que nos dio el servicio para las mejoras ha sido muy cuidadosas para cumplir con todo y creemos que estamos en el rango para cumplir con todo. La persona de Concacaf recorrió todo el estadio, valoró graderías, palcos, zonas de prensa, gramilla y no tuvimos ningún comentario negativo. Sí vamos a hacer mejoras a nivel de imagen para el equipo visitante, pero es un tema estético”.

Las torres de iluminación del Fello Meza lucen lámparas nuevas, tras la inversión que hizo el Cartaginés para disputar la Liga Concacaf en su estadio. (Cristian Brenes)

La respuesta de la Concacaf llegará a más tardar este viernes, ya que las llaves de octavos de final quedarán definidas este jueves y se deben establecer las sedes para la ida, que en el caso de los centenarios será el 18 de agosto a las 4 p. m. (en Nicaragua u Honduras), y la vuelta para el 25 de agosto a la misma hora.

En caso de que no logren obtener la autorización, los monarcas del fútbol tico deberán recurrir a una cancha alterna, que sería el Estadio Nacional o el Ricardo Saprissa.

“Se ejecutó lo que se evaluó con la empresa que se contrató para hacer las mejoras. Está en planes que se pueda realizar alguna mejora más, si es que existe algo adicional que pida Concacaf, pero esperamos que no sea necesario y que sea suficiente para tener el partido en el Fello Meza. Este mismo viernes la Concacaf da a conocer las sedes, así que estamos esperando que nos den la información”, finalizó Solano.