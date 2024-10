Bryan Ruiz habla del presente de Alajuelense y de una decisión que tomará en diciembre

Antigua, Guatemala.- Bryan Ruiz cuenta que cuando Alexandre Guimaraes lo llamó para que fuera uno de sus auxiliares en Liga Deportiva Alajuelense, no tenía nada que pensar. El excapitán sabía que era una oportunidad muy grande a la que no podía decir que no, porque siempre lo ha visto como el técnico más exitoso que ha tenido Costa Rica en toda su historia.

Lo primero que dijo el exfutbolista es que Alexandre Guimaraes tiene algo distinto a otros técnicos y que él mismo lo constata en el día a día. Ruiz ha recibido cursos de la nueva escuela, que es un poco diferente a como se trabajaba antes y asegura que lo particular del timonel rojinegro es que aunque es de la vieja escuela, se sigue actualizando.

“Para mí eso es algo muy importante que él tiene, esa combinación de las dos cosas, tanto en trabajos, en gestión de grupo, en cómo manejar diferentes situaciones”, expresó Bryan Ruiz en charla con La Nación en el hotel de concentración de Alajuelense en Antigua, Guatemala, en la víspera del juego de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Añadió que Guima es un técnico que muestra mucha calma, pero que no permite que el jugador se relaje, sino que entienda que debe dar su mejor esfuerzo.

“Él transmite eso y para mí ha sido de mucho aprendizaje, de cosas que agarro para mi saco si en algún momento me toca dirigir a un equipo, eso ha sido muy positivo”, apuntó Bryan Ruiz.

- Alexandre Guimaraes ya renovó por seis meses más, igual que Juliano Fontana y Martinho do Prado. Usted dice que quiere esperar a diciembre, pero es lógico pensar que el técnico le pedirá que siga. ¿Lo han hablado?

- No lo hemos hablado tan concreto de que vaya a seguir, pero voy a esperar hasta diciembre para tomar una decisión. Ojalá sea ganando la 31, que es nuestro principal objetivo y llegar a la final de la Copa Centroamericana y ganarla, pero ya tomaremos una decisión de qué quiero en el próximo paso de mi carrera, si es seguir con Guima un tiempo más, en este semestre que viene que él tiene contrato, o si habrá otro camino para tomar.

- ¿Todo ha sido muy rápido?

- Sí, igualmente no quiero brincarme pasos. He ido paso a paso, pero han sido pasos bastante fuertes e igual pueden llegar otras oportunidades y estoy abierto a analizar situaciones. Lo único es que hasta diciembre mi foco está en ser campeón con la Liga y una vez que termine este semestre tomaremos una decisión para ver qué posibilidades hay.

- Usted decía que no por ser un buen jugador iba a ser un buen entrenador. ¿Qué piensa ahora después de lo vivido con los cachorros y de este tiempo de asistente de Guima?

- Es diferente liga menor a trabajar un equipo profesional, pero sí me ha gustado el proceso, situaciones que se ha visto que estamos trabajando con el cuerpo técnico y yo como entrenador, algo que por alguna razón veíamos que no funcionaba, medidas de algunas situaciones de trabajo, que también uno tiene que ir viendo.

”No es lo mismo llegar a liga menor y hacer un trabajo y que tal vez las medidas del cuadro quedaron muy cortas y hay que cambiarlas, que llegar a un primer equipo y tener que estar cambiando medidas, que se ve diferente.

Ese proceso a mí me ha gustado, situaciones tácticas que se cambian. Fue un proceso bueno, pero hasta que no llegue a un equipo de primera y demuestre en un equipo de primera que uno tiene capacidad para sacar resultados y que el equipo juegue de una buena manera, pues no nos vamos a dar cuenta.

”Hasta que llegue ese momento no puedo decir si seré o no seré bueno, o si tendré la capacidad para manejar a un grupo de alto rendimiento, porque no es lo mismo manejar a chicos de 17 o 18 años a jugadores de experiencia, que van a exigir buenos trabajos, que uno tiene que ganarse la credibilidad de ellos para que hagan lo que uno les pide dentro de la cancha”.

- ¿Qué tareas le encomendó Alexandre Guimaraes a usted?

- Cuando llegué, parte de lo que hablamos fue lo que él quería conmigo y me dijo: ‘Tiene que entender que las decisiones las tomo yo’. Y creo que eso es importante, nunca había tenido duda de eso, pero es importante siempre uno saber eso, más cuando llega a un cuerpo técnico nuevo. Pero también me dijo que tuviera la libertad en cualquier momento de decirle cosas.

”Yo creo que un cuerpo técnico tiene que tener asistentes que le digan las cosas cuando creen que el entrenador está equivocado y que si él da esa confianza, eso genera un cuerpo técnico muy fuerte, porque le hace dudar de buena manera para el beneficio del equipo.

”Ya el entrenador toma su decisión. Igual es Juliano Fontana que a veces le dice lo que cree y Guima toma su decisión. Nosotros como asistentes si no decimos alguna decisión que pensamos que puede ayudarle a él a tomar una mejor decisión no estaríamos aportando nada.

”Parte de mis funciones son decirle lo que pienso en algunas situaciones que yo puedo estar viendo y en la parte ofensiva. La parte defensiva es más de Juliano y nos ayudamos entre los dos. Es más la parte ofensiva mi responsabilidad, de analizar los equipos rivales, de ver jugadas que se pueden hacer. Además, intentar transmitirle al jugador lo que él quiere como entrenador”.

- ¿Cuánto le agradó ver que después de algunos trabajos, Alajuelense volvió a hacer goles en táctica fija?

- Hemos hecho algunos goles y yo les decía a ellos que durante el semestre necesitamos generar entre diez y quince puntos en balón parado; que este recurso nos otorgue los tres puntos en un partido, un punto en otro y si empezamos a analizar los partidos, el balón parado nos ha dado bastantes puntos durante este semestre hasta el momento.

”Eso es importante, porque en el fútbol actual, el balón parado define muchas situaciones. Una final se puede perder por un balón parado defensivo, o ganar un campeonato si lo hizo bien. Es importante para nosotros trabajarlo.

”Inclusive, no se puede trabajar tanto por la cantidad de partidos que se juegue. Nos gustaría trabajarlo más, si tuviésemos semanas largas seguro que lo haríamos, pero dentro de los espacios que tenemos para trabajar, el jugador ha entendido que tiene que estar concentrado y lo vienen haciendo bien. Siempre hay detalles que corregir, que se hacen más por video que en cancha y el jugador lo viene haciendo bien”.

- Guima lo menciona a usted como el enlace con la liga menor para darle minutos a los jóvenes. ¿Cómo es esa tarea?

- La ventaja que tengo es que trabajé ocho meses como entrenador de liga menor y conozco prácticamente a todos los jugadores de las categorías élite y a los entrenadores. Eso da facilidad en la comunicación que tengamos con ellos y ya conocer las características individuales de cada jugador, lo que nos puede aportar y después Guima dirá si le gusta o no le gusta.

”Hacemos algún colectivo y tal vez le ve algo a algún jugador del que yo no había hablado mucho, él pregunta, hablamos y, nuevamente, la decisión es de él. Esa situación ha ayudado a que los jugadores de liga menor se acoplen mejor cuando llegan a la Primera porque los conocemos bastante”.

- A veces la gente quiere que esos cachorros jueguen de inmediato y no se piensa en que todos llevan su proceso, o se presenta algún mal comportamiento y alguien se va o alguien llega. ¿Es un mundo aparte la liga menor?

- Totalmente, y lo que pasa con la mayoría de jóvenes y no digo que es culpa de ellos, sino que es parte de la evolución que van teniendo y es que a veces entrenan una semana con el primer equipo y ya creen que son del primer equipo fijos, inclusive empiezan a hacer cosas con la U-21 que no venían haciendo y es parte de la educación que tenemos que darles en ese sentido.

”Llegar a Primera al final de cuentas para ellos va a ser lo fácil; mantenerse y demostrar en los entrenamientos es lo que va a ser difícil. No es que lo estén haciendo mal, pero a veces sí hay que jalarles la cuerda en situaciones que deberían de hacer mejor. Es parte del proceso, porque difícilmente un jugador de liga menor va a jugar un partido y ya se va a consolidar.

”Están los entrenamientos dentro y fuera de la cancha, porque para la Liga no solamente es el jugador como tal, sino que lo es todo, que vayan bien en el colegio, que se comporten bien en el CAR y que sepan que en Alajuelense los valores no se negocian.

”Entonces, si pasan situaciones que no están bien, se les jala el mecate, se les habla, se les habla de los valores y se les ayuda. No es que no van a cometer errores, pueden cometerlos y se está con ellos, pero eso se ha hecho de buena manera. Los que han jugado han demostrado buenas cosas y eso les dará la oportunidad de estar cada vez más cerca del primer equipo y ojalá pronto tengamos ya fijos en el primer equipo”.

- ¿Qué tiene diferente esta Liga que se ve con más confianza?

- De lo negativo que muchas veces recibimos un gol primero y tenemos que mejorar eso, Guima está trabajando en eso y los jugadores también; pero lo positivo es que no importa si nos meten un gol, el equipo tiene la convicción de que va a darle vuelta al partido, tiene la tranquilidad de poder hacerlo. Inclusive, los jugadores en momentos importantes han salido a ayudar cuando pasan esas situaciones.

”Como contra Liberia, que empezamos perdiendo y teníamos un penal en contra, que hubiese sido muy diferente un 2-0. No digo que no podíamos darle vuelta, pero era más difícil y apareció Leonel Moreira salvándonos en un penal importante, que obviamente hace crecer al equipo.

”Que llegara un entrenador con mucha experiencia para manejar todo este tipo de situaciones, que si usted ve, los jugadores crecen individualmente y eso ayuda mucho al equipo.

”El equipo está mentalizado en que no importa cómo va el partido, siempre podemos sacar el resultado y lo hemos demostrado en los últimos partidos. En todo el semestre que llevamos y va a ser importante cerrar así. Al final de cuentas, de las decisiones y de lo que se hace, Guima es el responsable y es quien nos ha ayudado a que el equipo se sienta y piense así.

”Ahora necesitamos cerrar este semestre de esa manera, mejorando esa situación de no recibir gol de primero, porque si recibiendo gol de primero, el equipo tiene la capacidad para darle vuelta al marcador, empezar ganando debería facilitarnos más el partido y lo queremos cambiar ahora”.

- ¿Qué tan cerca podría estar la Liga de volver a ser campeón nacional, porque aunque todo se resuelve en una final, también ese trofeo se construye en el semestre y Alajuelense se ve muy compacto?

- Nosotros tenemos la convicción primero de ser líderes generales, que eso en confianza ayudaría mucho. No es que si un equipo es líder ya es campeón, o si no lo es, no tiene opciones, porque se ha demostrado que sí es posible; pero estamos claros que da una confianza extra para finales.

”Para nosotros es importante eso y partiendo de esa situación, que queremos conseguir el liderato general, lo otro es que tenemos la convicción de ser campeones. En la cabeza de nosotros no está lo que ha pasado en años atrás, porque yo sé que para la gente es muy difícil dejarlo ir y que siempre esto y lo otro y que llegamos a la final y no.

”No, para nosotros, con lo que pasó ya no podemos hacer nada con eso y lo que importa es ahora. Han venido piezas importantes que nos pueden ayudar muchísimo en esa parte tanto futbolística como mental en esas etapas finales y confiamos en que ellos vayan a ayudarnos en esas etapas.

”Al final de cuentas, estamos de acuerdo en que la presión de no ganar siempre va a estar ahí, hasta que se pueda ganar. Lo de nosotros es mentalizarnos ya y salir de esa situación, sin pensar en el pasado. Centrarnos en lo que estamos haciendo, en el momento en que vamos a luchar.

”Si bien es cierto, tenemos la posibilidad de llegar a tres finales, la más importante es la 31, eso está claro. Sin quitar responsabilidades, porque también tenemos que intentar llegar a la Centroamericana, que estamos en semifinales y que ya estamos en la final del Torneo de Copa y que hay que ganarlas, la 31 es la principal y en la que vamos a centrarnos al 100% para poder llegar a esa final y ganarla”.

