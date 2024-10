Bryan Ruiz cuenta a ‘La Nación’ por qué priorizó a Alajuelense cuando Claudio Vivas lo contactó

Antigua, Guatemala.- Así como Alexandre Guimaraes le propuso a Bryan Ruiz integrarse a su cuerpo técnico en el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense, el exfutbolista recibió hace unas semanas una llamada de Claudio Vivas con la misma intención en la Selección de Costa Rica.

En una charla con La Nación en Antigua, Guatemala, el asistente de la Liga confirmó que efectivamente fue un candidato que Claudio Vivas consideró, quien le expresó su interés en tenerlo como asistente en la Tricolor.

Bryan Ruiz consideró que era una oportunidad muy atractiva, con la Selección Mayor, con una eliminatoria y con la opción de clasificar al Mundial. Sin embargo, tomó una decisión que comunicó rápidamente.

“Lo hablé con Vivas y con Guima, y les dije que mi prioridad hasta diciembre era la Liga. Que, de alguna manera, si me querían ayudando en este semestre, podía hacerlo, pero que necesitaba terminar este proceso con la Liga hasta diciembre y luego veríamos.

”Para Vivas también es una gran oportunidad estar al frente de la Selección en este proceso, ya que se juegan partidos importantes, y él necesitaba a alguien que estuviera al 100%. No coincidieron los tiempos; para mí, la prioridad en este semestre es la Liga, terminar con la Liga, y después veremos”, afirmó el excapitán de la Selección.

Esa decisión no le fue difícil de tomar, pues hubo dos factores que pesaron bastante. El primero fue que Guima vio algo en él para que lo acompañara en su cuerpo técnico y eso es algo que significa mucho para Ruiz.

“Fui su primera opción para ser uno de sus asistentes, y eso es lealtad hacia una persona que confió en mí. El segundo factor es que los procesos hay que terminarlos. Cuando Guima me llamó como asistente, me dolió no terminar el proceso con la U-17, porque me faltaban un par de meses.

”Era la Primera División, con un entrenador experimentado, así que tuve que interrumpir ese proceso. No me gustó no poder terminar ese semestre, al menos. Hay que concluir los procesos y hacer las cosas de la mejor manera posible. Habrá momentos en los que no se pueda, como en esta ocasión, pero a mí me gusta terminar los procesos”, recalcó.

Bryan Ruiz forma parte de la comitiva de Alajuelense presente en Guatemala, porque la Liga visitará este martes 22 de octubre a Antigua a las 8:06 p. m., en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

