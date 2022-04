Artillero histórico del Puntarenas FC es el heredero de una madre que jugaba como defensa central

Daniel Quirós cumplió una década desde que hizo su debut en la máxima categoría con el Puntarenas FC. Cortesía Radio Puerto TV

El amor por el fútbol lo trae en la sangre Daniel Quirós Pérez, quien heredó la pasión por el balompié de su madre Marianella Quirós, una aguerrida defensora central, que en su juventud viajaba desde Puntarenas a San José para jugar en el Deportivo Costa Rica.

Incluso Marianella estuvo en el campo junto a la hoy ministra de Deportes, Karla Alemán, y la insigne goleadora Xinia Contreras, dos de las grandes referentes del fútbol femenino.

Es por eso que no era de extrañar que Daniel quisiera seguir sus pasos, aunque en lugar de ser un zaguero, se convirtió en una verdadera pesadilla para las defensas contrarias y en un voraz artillero que hoy es conocido como el goleador histórico del Puntarenas FC.

Luego de anotar el sábado cinco goles al Uruguay de Coronado (6-2) por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso, Daniel llegó a 63 anotaciones defendiendo los colores porteños, tanto en la Primera como en la Segunda División.

No obstante, el gran anhelo de Daniel es que su amado equipo naranja vuelva a la máxima categoría, tras el descenso del club en el 2014. Siendo uno de sus más amargos momentos, luego de debutar dos años antes con el conjunto chuchequero, en la máxima categoría.

“Siempre quise ser importante en el equipo de mi pueblo. Gracias a Dios lo pude lograr y es algo de lo que me siento muy orgulloso y me hace sentir muy contento. Todo lo que he logrado es gracias a mí familia que siempre me apoya”, comentó Quirós de 29 años.

Aunque jugó en el Cartaginés, Santos de Guápiles y Guadalupe en la Primera División y con Jicaral en la segunda, Daniel siempre volvió a su querido Puerto, donde de niño tenía como patio de juego el estadio Lito Pérez, en el cual su madre era la encargada del mantenimiento.

Aportar un granito

Pese a que las lesiones, durante el actual Torneo Clausura 2022, no le dejaron tener la regularidad que deseaba, en los últimos compromisos se ganó la confianza del entrenador Horacio Esquivel, respondiendo con anotaciones y buenas actuaciones.

Sin duda su momento cumbre fue el sábado frente a los coronadeños al marcar cinco tantos en un estadio Lito Pérez a reventar, que le aplaudió cuando salió del terreno de juego.

“Le debemos agradecer a esta afición que se hizo presente. Sin ellos el equipo no tiene ese plus que tenemos siempre donde sea que vayamos. Estoy muy agradecido con Dios que me dejó aportar un granito de arena al equipo”, comentó Quirós mediante Luis Rodríguez, encargado de prensa del club.

“A pesar de todo lo que hemos pasado, Dios no me ha abandonado. Los cinco goles yo no los metí solo, todo el equipo me ayudó, los compañeros fueron importantes, colaboraron para que todos juntos sacáramos la victoria y estemos más cerca del objetivo”, añadió.

Con el balón del partido en sus manos, el cual se llevó a casa como recuerdo tras marcar las cinco dianas, Daniel tiene claro que pese al buen momento del club no se ha ganado aún.

Aunque el PFC se dejó el Torneo Apertura 2021 y aseguraron el derecho a disputar la final nacional, el objetivo es dejarse el Clausura y cumplir con la meta que se trazaron en el inicio de la temporada.

“Los goles son amores, pero si no hubiera sido por la ayuda de mis compañeros, no los anotó. Ahora vienen dos finales más frente a Santa Ana, por las semifinales. Vamos partido a partido, tratando de alcanzar los objetivos. Estamos muy motivados y esperamos darle esa gran alegría a nuestra afición”, subrayó Quirós.