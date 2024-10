Ariel Rodríguez asegura que José Giacone se transforma

En el Deportivo Saprissa apenas empiezan a conocer a José Giacone, nuevo técnico del equipo. El timonel solo ha dirigido tres partidos, y los jugadores buscan familiarizarse con su idea y su forma de ser dentro y fuera de la cancha.

Ariel Rodríguez, uno de los hombres de mayor experiencia en la planilla morada, habló de Giacone y dio algunos detalles de su estilo de trabajo, que, según él, ya se nota en el plantel.

Luego del compromiso de repechaje contra Comunicaciones, que terminó empatado 1-1, Ariel fue uno de los futbolistas que atendió a la prensa y se refirió no solo al encuentro, sino también a José Giacone.

“Cuando entra a la cancha se transforma”, dijo Ariel Rodríguez respecto a Giacone, quien es un apasionado de su labor y, durante los partidos, se mantiene concentrado, siguiendo cada acción, llamando la atención de sus muchachos y sin dudar en reclamarle al árbitro si siente que perjudican a su escuadra.

“Eso de que se transforma es normal. Nosotros, los jugadores, debemos aprender a conocer a cada entrenador. Él tiene su carácter dentro de la cancha, pero al salir es otra cosa. Es estricto, pero es su personalidad, y eso lo ha llevado a estar donde está ahorita”, añadió Ariel.

El día de su presentación como entrenador de Saprissa, Giacone dejó claro lo que pide y espera de cada uno de los futbolistas.

“Me formé en el fútbol, fui futbolista en Argentina y he pasado más de la mitad de mi vida en los camerinos. Lo que no es negociable es la lealtad a la institución, la lealtad en el camerino, que todo se hable puertas adentro para solucionar los problemas. Luego de esto, es lo normal: la puntualidad, el cuidado personal, ser consecuente con su profesión y que se cumplan las consignas a la hora del trabajo. No me considero un entrenador rígido, simplemente el jugador debe ser profesional. Todos debemos jalar para el mismo lado”, expresó Giacone.

José Giacone ha dirigido tres compromisos a Saprissa: derrota en Guanacaste, triunfo en casa el domingo pasado contra Sporting y empate frente a Comunicaciones.

“Creo que nos hemos visto mejor, como ir más decididos al frente y no echar el equipo hacia atrás, porque en Saprissa siempre se debe buscar el partido”, manifestó Ariel Rodríguez.

Ariel Rodríguez reconoció que le hace falta el gol, pero no se desespera. Sigue las indicaciones de José Giacone y cree que pronto festejará al dejar el balón en las redes. (Foto: Mayela López). (Mayela López)

Ariel añadió que están contentos con Giacone y que él hace lo que tácticamente le pide el estratega.

“Me siento bien, me hace falta el gol, pero debo tener paciencia. Sigo las indicaciones del profe (José Giacone). Si me vuelvo loco, no voy a anotar; hay que tener calma, porque cuando llegue el gol, vendrá la seguidilla de anotaciones”, afirmó Ariel.

Sobre el encuentro contra Comunicaciones, Ariel Rodríguez dijo que Saprissa fue mejor, pero también reconoció la falencia que tuvo el plantel.

“Tenemos que ser positivos. Creo que hicimos un gran partido, nos vimos bien, fuimos a presionar alto y todo, pero nos hace falta en el último cuarto de cancha. Ahí debemos tener un poco más de paciencia. Tuvimos varias opciones y no resolvimos”, apuntó Rodríguez, quien insistió en que Saprissa luce otra cara.

“Creo que el equipo se ve diferente. Vuelve a manejar la presión alta, recuperamos muchos balones y debemos tener la mentalidad positiva para enfrentar lo que viene”, indicó Ariel.

El delantero tiene confianza en que, en el juego de vuelta, lograrán el pase al torneo de la Concacaf. Reconoció en el cuadro chapín a un rival complicado y fuerte, pero señaló que en el choque de vuelta, el martes de la próxima semana, Saprissa debe hacer valer su casa y amarrar la victoria.

