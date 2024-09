Aquiles Mata revela verdadero motivo detrás del cambio de fecha del Alajuelense vs. Herediano

Como exdirectivo e integrante de la Comisión Jurídica de Liga Deportiva Alajuelense, Aquiles Mata emitió un criterio sobre un aspecto que no se había mencionado respecto a la decisión de reprogramar el partido entre la Liga y Herediano para el 16 de noviembre a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Él percibe que muchas personas aficionadas al Team y a otros clubes se quedaron con la idea de que Alajuelense tuvo miedo de enfrentarse contra Herediano en este momento.

Según él, eso resulta ser una afirmación fuera de lugar y de lógica deportiva. Además, explicó por qué el problema no se resolvía simplemente con aumentar la cantidad de oficiales de seguridad privada, como sugirió el presidente de Fuerza Herediana y técnico de Herediano, Jafet Soto.

“Lo que no se dijo en todo este berrinche que se ha armado al respecto es que, además de las disposiciones que regulan el fútbol a nivel federativo y de Unafut, también existen disposiciones legales de cumplimiento obligatorio. Me refiero a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos (9145), que fue reformada posteriormente por la Ley 9878″, expresó Aquiles Mata a La Nación.

LEA MÁS: Alajuelense acata pedido de Fuerza Pública; Jafet Soto ataca a la Liga por ‘cochinadas’ y ‘situaciones anómalas’

Ahí se establece que, tres horas antes de cada partido y tres horas después de los eventos deportivos organizados por federaciones y asociaciones, deberán existir normas de seguridad bastante estrictas en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se realice.

“Todos sabemos que los partidos Alajuelense vs. Saprissa, Saprissa vs. Alajuelense, Alajuelense vs. Herediano, Herediano vs. Alajuelense, etcétera, son de alto riesgo debido a la forma en que se han comportado las aficiones en los últimos tiempos.

”Y aunque dentro del estadio pueda haber la mayor cantidad de personal de seguridad privada, esas personas no tienen injerencia fuera del estadio para detener actos o conductas violentas que puedan atentar contra el espectáculo y las personas en ese perímetro de cinco kilómetros”, detalló Aquiles Mata.

Aquiles Mata dio a conocer la sanción a la que se exponía Liga Deportiva Alajuelense si el partido contra Herediano se mantenía para el 14 de setiembre sin Fuerza Pública.

Dijo que el fútbol no está por encima de las leyes y que existen disposiciones de orden público que obligan a las asociaciones, o a Liga Deportiva Alajuelense en este caso, a cumplir con esta normativa, la cual incluye la presencia de la Fuerza Pública.

“Es para resguardar a las personas que asistirán al evento tanto dentro como fuera del estadio. Afuera del estadio, la seguridad privada no tiene absolutamente ninguna competencia. No es un tema de Competición, ni de Liga Deportiva Alajuelense. Hay disposiciones que se deben cumplir y, si no se cumplen, la Liga puede ser sancionada”, reiteró.

Esta es la carta que emitió la Fuerza Pública, solicitando la reprogramación del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

Incluso, dio a conocer que, si se incumple lo estipulado en la ley sobre la seguridad en eventos deportivos, el castigo es de cinco jornadas a puerta cerrada como local y hasta la inhabilitación para organizar eventos por una temporada completa.

“La sanción a la que se exponía Liga Deportiva Alajuelense era bastante grave si no cumplía con lo indicado. Sería irresponsable por parte de la Junta Directiva aceptar jugar bajo esas circunstancias.

”Las instrucciones de la Fuerza Pública son las correctas y atinadas. Ellos están previendo situaciones que podrían presentarse y que no se podrían controlar. Este es un tema preventivo”, aseveró Aquiles Mata.

Algunos cuestionan a la Unafut y al Comité de Competición por no tomar previsiones. Sin embargo, el abogado cree que ese cuestionamiento tampoco tiene fundamento ni trascendencia.

“Ellos se percatan de la situación cuando la Fuerza Pública lo hace de conocimiento público, porque el Comité de Competición no podía tener certeza de si iba a haber presencia de la Fuerza Pública o no. Aquí se trata de un tema de orden”, insistió el exdirectivo de la Liga.

Jafet Soto arremete contra Fuerza Pública

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.