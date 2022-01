Ángel Catalina revela cuál es la nueva estrategia de Saprissa para fichar

De entrada Saprissa sorprendió con sus cinco incorporaciones para el Torneo de Clausura 2022, especialmente al traer dos futbolistas centroamericanos con características en común: jóvenes, con recorrido en selecciones menores y lo que llama más la atención es que ambos se sumaron a préstamo por un año con opción de compra.

[ Saprissa dio a conocer a su quinto refuerzo para el Torneo Clausura 2022 ]

El panameño Víctor Medina (20 años) llega proveniente del Tauro, mientras que el hondureño Darixon Vuelto (24 años) fue cedido por el Real España. Esta práctica no era habitual en los morados, pero el gerente deportivo, Ángel Catalina, explicó el verdadero trasfondo de estos movimientos.

Catalina considera que era la mejor manera de contar con futbolistas de mucha proyección sin desembolsar de inmediato el precio total, pero también los tibaseños se aseguraron en las negociaciones un porcentaje por una futura venta durante el tiempo que estén en el Monstruo. Así lo explicó el dirigente, quien reconoció que es una estrategia a la que apuestan.

“Es buscar situaciones favorables para todas las partes. Son jugadores con mucho potencial, apuntamos a que sigan desarrollando ese potencial en Saprissa, que den rendimiento y que un año puedan suponer negocio para Real España, Saprissa y el jugador si hay una venta, en el caso de Darizon. Con Víctor Medina es algo parecido con Tauro, el jugador y que pueda dar un paso en su carrera, pero que reporte un beneficio para Saprissa”, señaló el gerente en el Aeropuerto Juan Santamaría, a la llegada de Vuelto.

El lateral Ryan Bolaños (derecha) es uno de los refuerzos de Saprissa que ya debutaron con el equipo para el Clausura 2022. (Jose Cordero)

Catalina añadió que: “Sí representa un beneficio (si se venden al exterior). Las operaciones se estructuran en diferentes porcentajes, tanto para el club que presta, como para el club que lo recoge a préstamo, que es Saprissa. Cuando se hace un negocio de estos siempre se busca que sea beneficioso para todas las partes... Son jugadores que encajan en el perfil de Saprissa, tanto Darixon como Víctor son jóvenes, con potencial, mucho futuro y también son realidad por lo que hicieron en sus países”.

La S no apostará por bombazos en el mercado para el presente certamen, es más, su planilla está prácticamente cerrada luego de llenar las plazas de extranjeros con el canalero y el catracho y las incorporaciones de Ryan Bolaños, Andy Reyes y Francisco Rodríguez.

Si bien el periodo para contrataciones culmina al finalizar enero, Catalina considera que armaron un plantel competitivo y que lograron llenar todos los vacíos que les señaló el técnico Iñaki Alonso.

“Si hay más movimiento, serán pocos y la planilla queda casi cerrada con estos dos últimos fichajes. Consideramos que hay una planilla competitiva, pero no nos cerramos a que los días finales del mercado se produzca algún movimiento, pero es poco probable. Los tres jugadores ticos se han acomodado bien, llegan a un plantel que tiene un nivel humano alto y eso facilita la adaptación de los compañeros que van llegando. He conversado con ellos, se encuentran cómodos y a gusto en Saprissa. Iñaki está contento con ellos”, agregó.

[ Extécnico del nuevo fichaje de Saprissa lo describe como una solución para los morados ]

Ahora Catalina se enfocará en dos grandes frentes que le quedan abiertos: renovar a Mariano Torres y tomar una decisión sobre la continuidad o no del entrenador Alonso, quien finaliza contrato este semestre.

Según el encargado de área deportiva, el tema del estratega no se alargará hasta el cierre del campeonato, sino que es algo que desde ya estudian y estaría listo antes. De igual forma, no deja de lado que mucho dependerá del rendimiento y los resultados.

“Lo del técnico se podría ver antes, no tiene que llegar al final del torneo. Estamos contentos con el trabajo de Iñaki y su renovación se podría dar antes de que finalice el torneo. Empezar con derrota no entraba dentro de nuestros planes. Además, hay que reconocer que no hicimos un buen partido. Evidentemente que la presión y exigencia en Saprissa es máxima, porque estamos en el club más grande de Centroamérica”, finalizó.

[ Saprissa pone atención a la edad de sus fichajes ]