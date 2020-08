“No regreso porque el equipo me despidió, porque soy muy malo o porque no quieren contar conmigo. Vuelvo porque estoy pensando mucho en mi familia y en mis estudios. No he terminado el colegio, me faltan como dos años y estoy pensando en esto. No quiero llegar a los 30 años y ser como un mediocre o incluso, no tener un respaldo por si uno se lesiona o le pasa algo”, indicó el jugador en conferencia de prensa.