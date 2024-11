Alexandre Guimaraes: ‘Vamos a ver al final; ojalá tengamos otro enfrentamiento acá (frente a Saprissa)‘.

- Cuando venís a enfrentar un partido en estos escenarios, nosotros debemos tener mucha atención, como he dicho varias veces, en los pequeños detalles. Volvimos a desentendernos de una acción que origina el primer gol del rival. El equipo vuelve a entender las zonas que debíamos atacar y, a partir de ahí, pudimos hacer el juego que nos conviene. Sin embargo, volvemos a tomar una situación en la que sabemos que no tuvimos la atención necesaria, tanto en la jugada previa como en la acción en sí... Ahí el rival nos saca una diferencia. El rival aprovechó los momentos de desatención y sacó una ventaja.

En el segundo tiempo, hasta que nosotros tuvimos control del posicionamiento y cuando volvimos a tener distribución de pelota, el equipo, dentro de todo, iba llevando el partido. Sin embargo, luego perdimos el orden y, al perder el orden, los jugadores no encontraron el juego.

Nosotros tenemos que entender que en estos partidos debemos tener una atención más fuerte. Lamentablemente perdimos; estamos muy dolidos, pero ahora toca sacarse el polvo y preparar el partido del miércoles contra Sporting.

- ¿Siente que Saprissa es la piedra de este Alajuelense? Copiado!

- Yo lo que veo es que tenemos situaciones que solo podremos enfocar si nos toca enfrentarnos a ellos en fase final. No queríamos perder acá, pero era un resultado que nos puede servir para despabilarnos y entender que el primer lugar, que es lo que queremos, está en disputa. Ahora debemos sacarnos el polvo y seguir. Insisto en que ya tocará en las fases finales entender por dónde debemos llevar el juego.

Nosotros somos los primeros que estamos enojados; estamos muy enojados. Ahora toca mostrar, con juego y resultados, que debemos retomar la victoria lo más pronto posible. Vamos a ver al final; ojalá tengamos otro enfrentamiento acá.

Alexandre Guimaraes aseguró que terminó muy enojado por el resultado de Alajuelense contra Saprissa, sin embargo fue enfático que su meta es el liderato. (Rafael Pacheco Granados)

- Lleva dos derrotas consecutivas en el Saprissa por 3 a 0... Copiado!

- Yo no puedo hacer un análisis después de 27 juegos más los de la temporada anterior... Si me pongo a analizar solo estos partidos, estaría desorientado respecto a lo que hemos hecho. Es clarísimo que hemos jugado partidos al límite y los hemos sacado adelante.

No voy a entrar en un análisis de los 27 partidos anteriores. Siento que es absurdo pensar que, por haber perdido dos juegos ante Saprissa, todo el trabajo no vale.

- Pero sí queda claro que Saprissa le está costando demasiado a la Liga y desde antes de su gestión... Copiado!

- Los dos últimos partidos que hemos jugado acá son factura mía y yo me responsabilizo. Lo que uno ha sentido es que surgen todos los fantasmas del pasado, pero nosotros no estamos para eso; queremos soluciones y hemos ido encontrándolas. No obstante, el resultado que recibimos no era el esperado. Ahora debemos esperar qué depara el desarrollo de estas fechas para ver si volvemos acá o no.

- ¿Siente que le está pasando factura disputar la Centroamericana, el Torneo de Copa y el Nacional? Además... usted nunca le ha ganado a Saprissa como DT rival... Copiado!

- Me estás sacando los fantasmas de 30 años de carrera, así que sácame todo lo bueno que he hecho.

Me duele decir esto, pero (la seguidilla de partidos) siento que es un argumento muy fácil ante un resultado adverso. Nosotros seguimos sumando hasta hoy para estar en la primera posición; por esto, no veo por qué se menciona la seguidilla de partidos. Estamos aquí y hemos ganado lo necesario para estar en primer lugar.

Si ustedes están esperando que yo empiece a tirar m... No, yo soy responsable de esto. Estamos llevando el equipo; el resultado nos duele, pero estamos claros con el objetivo que tenemos.