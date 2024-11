Jonathan Moya hace un llamado al liguismo de ‘no borrar todo lo bueno que se ha hecho’

Jonathan Moya, delantero de Alajuelense, habló con cierta calma sobre la derrota 3 a 0 contra Saprissa.

Moya explicó que el resultado en el clásico no borra la buena temporada que ha tenido la Liga, la cual los tiene líderes y además en dos finales: la del Torneo de Copa y la Copa Centroamericana.

“Igual no podemos borrar lo que hemos hecho; seguimos líderes y dependemos de nosotros. Tenemos que ver en qué estamos fallando. Este no fue nuestro mejor partido, pero no podemos borrar lo que hemos hecho”, insistió Moya.

El delantero externó que en el club son conscientes de que la clasificación se está cerrando mucho; sin embargo, hizo un llamado a la calma y a volver a aplicar el fútbol al que están acostumbrados.

Jonathan Moya, delantero de Alajuelense, luchó con la férrea marca de Kendall Waston, central de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Ahora todo está muy cerrado. Nosotros tenemos dos finales aseguradas y queremos una tercera. Ofrecemos disculpas; al final no conseguimos los tres puntos, pero no podemos borrar todo lo bueno que hemos hecho. Hay que estar tranquilos”, acotó.

Moya tuvo un partido complejo, en el que no gozó de acciones claras para marcar, pese a que logró incomodar a los centrales morados Kendall Waston y Eduardo Anderson.