Alexandre Guimaraes habló más claro sobre qué pasa con Fernando Lesme en Alajuelense

Alexandre Guimaraes prefirió no manifestarse a profundidad sobre los tres partidos de sanción que debe pugar Jonathan Moya por la expulsión en el clásico más reciente entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. Dijo que se apega a la línea del club, de no poner más el dedo en la llaga, pero lo que sí hizo fue hablar por primera vez más a fondo sobre el caso de Fernando Lesme.

El técnico de la Liga consideró que la ausencia de Jonathan Moya es una baja sensible, pero que más que lamentarse, ahora se trata de encontrar soluciones cuando estas cosas suceden.

“Hemos estado entrenando en estos días, viendo varias opciones y nos decidiremos para la que veamos más adecuada para este partido contra Herediano”, expresó Alexandre Guimaraes.

Al ver la plantilla de Alajuelense, el sustituto natural de Jonathan Moya debería ser Fernando Lesme. Así que esa fue la siguiente consulta formulada en la rueda de prensa que brindó el técnico manudo previo al duelo contra los florenses, pactado para el sábado 27 de abril a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

“Lo de Fernando es el típico caso del jugador que ha venido sin haber tenido una pretemporada encima y que la no continuidad previo a la llegada de nosotros, a la no continuidad, eso no le ha permitido quizás mostrar su mejor versión.

”Entonces, basado en eso, lo que generalmente se piensa es que ahora se le ha abierto una oportunidad, en donde supuestamente puede tener tres partidos para tomar ese ritmo. Veremos ahora las decisiones que yo vaya a tomar, respecto a esta situación”, expresó Alexandre Guimaraes.

Al igual que lo hizo en diálogos anteriores con los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, Guima reiteró que Fernando Lesme se entrena bien.

“El muchacho hace su mejor esfuerzo acá en los entrenamientos, se dedica, el tema es el caso ese, el del futbolista que necesita ritmo y más en esa posición”, aseveró Alexandre Guimaraes.

En lo que va del Torneo de Clausura 2024, Fernando Lesme registra 376 minutos en cancha, distribuidos en nueve partidos, de los cuales, en tres fue titular. Además, contabiliza tres goles. Y eso es un dato importante para el hombre que ha hecho 15 disparos, cinco de ellos a portería.

“Yo estoy preparado acá, estoy esperando lo que el profe quiera. Si me decide utilizar yo estoy acá activo y fuerte para lo que necesite”, puntualizó Fernando Lesme, quien depende de sí mismo para ver si aprovecha esta oportunidad que se le presenta con los manudos.

Alajuelense empezará una seguidilla de partidos de visita. En este cierre de la fase regular del campeonato, los manudos jugarán a domicilio contra Herediano, Sporting y Santos. Después de eso, volverá al Estadio Alejandro Morera Soto en la jornada 22, frente a Guanacasteca.

Un vistazo a la tabla de posiciones

