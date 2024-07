Alexandre Guimaraes extrae de su librillo un concepto que cuesta y anhela ver en Alajuelense

Después de ganar la Recopa y de contabilizar siete de nueve puntos posibles en el Apertura 2024, Liga Deportiva Alajuelense abre agosto con su estreno en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo al que llega como campeón defensor.

Su debut en el torneo regional se pactó para este jueves 1.° de agosto a las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Marathón de Honduras y Alexandre Guimaraes presagia un partido duro, de exigencia y bueno.

- ¿Qué quiere ver de la Liga en este partido? ¿Cambia algo al ser un partido internacional?

- No, no cambia nada, la exigencia siempre hacia el grupo de jugadores es la máxima y lo que yo quisiera todavía es llegar a un punto que cuesta, siempre una fluidez de juego, no que ganemos por acciones de juego, sino por un juego colectivo permanente. Cuando nosotros logremos eso, ahí sí que yo podría decir que esa es la Liga que quiero.

”Por ahora vamos dando pasos importantes hacia eso. Unos partidos más, unos partidos no tanto, pero ese es mi gran anhelo, es hacer que el equipo durante el tiempo que sea que el árbitro dé para jugar, pueda ser siempre fluido y que a través de ese juego consiga ganar, porque a veces algunos se pueden contentar solo con ganar por acciones del juego, que para mí son cosas muy diferentes”.

- ¿Qué han estudiado del Marathón? ¿Qué criterio tiene del rival?

- Todavía no se lo he mostrado a mis jugadores, probablemente sea una sesión de video que vamos a hacer este jueves, como hacemos usualmente junto con mi analista de video, José Luis Arenas, que hemos estado viendo varios partidos de ellos.

”Ya tenemos el primer partido del campeonato, tenemos una edición hecha sobre lo que están mostrando en ese partido. Sabemos lo que representan a nivel centroamericano y a nivel de Honduras.

”Como cualquier equipo hondureño, principalmente cuando vienen a jugar a Costa Rica es una rivalidad bien entendida, así que el partido va a ser un juego bueno, atractivo, cada quien queriendo imponer sus condiciones. En líneas generales, lo que hemos podido ver son conductas usuales en los equipos hondureños”.

- ¿Le agrada iniciar de local?

- A nosotros nos cae bien arrancar en casa, sobre todo para ir constatando sensaciones al jugar de local, para poder contar con la mayoría de jugadores, porque cuando salís de viaje tenés que hacer alguna prevención debido a que no hay el tiempo de recuperación. Así que en ese aspecto el hecho de arrancar aca, insisto, contra un rival del nivel y a la categoría de ellos, a nosotros nos estimula mucho.

- ¿Cómo compaginar este mes? La fase de grupos de la Copa Cemtroamericana estará definidida en un mes.

- La planificación, ojalá sin contratiempos, la hicimos desde que tuvimos el calendario. Este jueves podemos tener casi la totalidad de los jugadores disponibles y en la banca también. Eso es algo que el fútbol nacional, en la medida que lo pueda ir implementando, contribuye para que los cuerpos técnicos podamos la disponibilidad de todos los jugadores del plantel en el banquillo. Creo que eso podría ser para el fútbol nacional un aspecto muy importante.

”Esta Copa Centroamericana nos lo permite, principalmente cuando jugamos en casa, así que vamos a usar ese elemento para poder tener la mayor cantidad de recursos y características de los jugadores que tenemos tanto de los que entrarán al campo como los que están en el banquillo para intentar todo para ganar el partido. Creo que eso sí es un aspecto que a mí me agrada mucho, poder contar con toda la planilla posible”.

- ¿Le dan más importancia a la Copa Centroamericana o es equitativo para las rotaciones?

- Las rotaciones nosotros las hacemos independientemente de si el torneo se llama Copa Centroamericana, Recopa, campeonato nacional o Torneo de Copa. Las hacemos pensando en tener de acuerdo a los datos suministrados, el mejor grupo posible de futbolistas para enfrentar equis o ye partido.

”Así que se tomó una decisión en el partido anterior, para este partido tomaremos también una decisión y cada juego será sometido a este tipo de análisis. Lo importante acá es tener un plantel amplio y de calidad. Nosotros lo tenemos y por lo tanto, eso me da cierta tranquilidad para tomar esas decisiones”.

- ¿Cómo hace la escogencia de un once?

- Primero, de acuerdo a cómo vamos viendo el rendimiento de los jugadores a través de los partidos. En pretemporada nosotros hicimos todas las combinaciones que pudimos hacer para ver y constatar que si Alexis Gamboa no estaba, a como no estuvo en el partido anterior, porque ya teníamos unos datos que arrojaban que mejor lo aguantáramos un poco, como pasó en el partido con Manjrekar James en el partido en Liberia.

”Nosotros procuramos tener los jugadores idóneos para poder hacer eso y los tenemos. Así que yo de mi lado, estoy muy tranquilo. Llegará el momento en donde como siempre es en el fútbol, unos jugarán más que otros, porque eso es así siempre. Lo importante es que todo el grupo esté compenetrado y que cuando le toque, debe aportar a su máximo nivel para que el equipo siempre salga adelante”.

