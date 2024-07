Rónald Matarrita deja atrás los sufrimientos para sentirse futbolista de nuevo con Alajuelense

Si no hubiese sido por ese empate amargo del domingo, todo habría sido perfecto para Rónald Matarrita, quien no se cansó de levantar la mano pidiendo el balón en el estreno de su segunda etapa con Liga Deportiva Alajuelense.

“El recibimiento de la gente fue genial, me sentí acuerpado tanto por los compañeros como por la gente en las gradas. Me sentí bien, y conforme vayan pasando los partidos me iré sintiendo mejor”, afirmó Rónald Matarrita.

Volver a la cancha fue más que importante para el lateral izquierdo, quien está comprometido con la Liga y consigo mismo. Si volvió a Alajuelense es porque quiere ayudar al equipo, pero también sabe que es el club indicado para sentirse futbolista de nuevo.

“Había pasado por momentos difíciles de mi vida en los que jamás pensé que iba a estar, más que todo en la parte psicológica que en la física. Estar otra vez en el lugar donde quiero estar, con la camisa que siempre soñé jugar, es una motivación extra para retomar el nivel que siempre he tenido”, mencionó.

La última vivencia que experimentó en Grecia no fue nada agradable para él y espera no volver a pasar por algo así.

“Busqué ayuda psicológica, de hecho, cuando estaba allá, me separaron por cosas extrafutbolísticas, que no tenían nada que ver con mi nivel o mi rendimiento dentro de la cancha. Claro, cuando te separan de un grupo, te ponen a entrenar aparte, no te dejan ni ver al equipo, es muy complicado.

”Me dejaron de pagar también y fue una etapa muy dura de mi vida esta última, así que sí tuve que buscar ayuda. Ese tabú de que los futbolistas tenemos que estar 100% bien y nunca mostrar esos momentos de declive emocional no es sano. Esto nos hace ser humanos y buscar ayuda es una parte muy madura de afrontarlo”, expresó Rónald Matarrita.

Todo eso quedó en el pasado y hoy se enfoca en su presente con Alajuelense. Dentro del mal partido que hizo la Liga contra Santa Ana, él fue uno de los jugadores que supo aprovechar sus minutos.

“Tenía que ser un poco recatado, no quería arriesgar muchísimo tampoco. Aquí lo más importante es estar en cancha todos los minutos que pueda y conforme vayan pasando los partidos, iré sintiéndome mejor”.

Matarrita corrió, pidió el balón y lanzó unos centros bien dirigidos que no fueron aprovechados por sus compañeros.

“Siempre, al final, al estar en cancha uno siempre quiere tener la bola y aportar de alguna manera. Cuando se puede, bien, y si no, tengo compañeros que son buenos y técnicos con la pelota. Al final, estamos ahí para ayudar cuando se necesite”.

Cuando salió de cambio, generó un poco de temor en las gradas porque fue después de un golpe. Sin embargo, él mismo confesó que estaba bien.

En la comunicación que tiene con el cuerpo técnico, habían hablado de que jugaría entre 70 y 75 minutos por precaución, pero él se conoce bien y cuando sintió la carga física, pidió el cambio y en el minuto 69 lo relevó Ian Lawrence.

Rónald Matarrita se sintió bien en la cancha, lo único que no lo dejó para nada satisfecho, al igual que a sus compañeros, fue ese resultado.

“Desgraciadamente regalamos un gol. La Liga Deportiva Alajuelense no puede regalar una opción porque ya nos marcan. Nosotros tenemos que hacer partidos muy limpios, matarlos desde el primer tiempo y creo que en este siguiente partido tenemos que demostrarlo”, reflexionó el lateral izquierdo.

