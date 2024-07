Rónald Matarrita se siente como un niño al imaginar el instante de volver a jugar con Alajuelense

¿Cuándo será la reaparición de Rónald Matarrita con Liga Deportiva Alajuelense? La incógnita, sin fecha de resolución definitiva, queda pendiente juego a juego, pero con partidos tan seguidos y el trabajo del lateral en las prácticas parece que será pronto.

“Me siento como un niño, literalmente, como si estuviera a las puertas de mi gran debut en Primera División, y hacerlo con el equipo que quiero es lo que más me llena de placer y de orgullo. Al final, el poder escoger a dónde ir me da una satisfacción enorme y volver a ser un aficionado más dentro de la cancha es algo que también la afición necesita. Intentaré devolverles desde adentro de la canchael apoyo que me han dado”, expresó Rónald Matarrita.

El lateral izquierdo contó que tuvo una conversación con Alexandre Guimaraes y demás integrantes del cuerpo técnico rojinegro. Entre todos, llegaron a la conclusión de que como llevaba un tiempo de inactividad, debían llevar las cosas con calma para el debut, pero entrenándose a tope.

No juega desde febrero, pero es de esos jugadores que se conocen bien y que saben detectar cuándo están listos. No se sentía así para el arranque y es el único refuerzo de la Liga que aún no ha visto acción, sin contar al defensor Farbod Samadian, quien se encuentra con la Selección Sub-20 en el Premundial en México.

“Así que lo llevamos con calma, tenemos una buena comunicación con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico y cuando sea el momento indicado vamos a estar en la cancha y que sea ese ansiado debut otra vez con la camisa que amo”, relató.

Rónald Matarrita es uno de los refuerzos de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Dijo que lo que más quiere es que el liguismo sienta que llegó el Rónald Matarrita que siempre han visto en cancha.

Al recordar todo lo que ha pasado en su carrera desde que se convirtió en legionario, el carrilero destaca que tuvo un buen paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

“Fueron bastantes años jugando ahí, siempre siendo importante para los equipos en los que jugué, también en la Selección Nacional. Después viene el tema de la lesión que fue en un partido de eliminatoria contra Canadá antes del Mundial”.

Luego tomó un par de decisiones difíciles, al marcharse al fútbol de Ucrania y posteriormente a Grecia.

“En Ucrania fue bueno, porque fui subcampeón de la liga ucraniana y en Grecia fue más un tema contractual que futbolístico. Lo estaba haciendo muy bien, me sentía muy bien, me sentía en el nivel en el que siempre he estado acostumbrado a estar.

”Por esos temas contractuales, al final me tocó salir de ahí de una mala manera y tomé la decisión de volver al país más que todo por razones mentales, más que económicas y futbolísticas. Así que, al día de hoy, siento que merezco y necesito estar en un lugar donde me valoren, donde pueda explotar mi verdadero potencial y, al final, estar con este escudo en el pecho otra vez me llena de mucha ilusión y de muchas ganas de hacerlo bien otra vez”.

Rónald Matarrita quiere cumplir de nuevo sus tres sueños

Rónald Matarrita lo describe de manera directa. Desde niño, siempre tuvo tres sueños: jugar con Liga Deportiva Alajuelense, jugar con la Selección Nacional y jugar un Mundial Mayor.

“Por dicha y gracias a Dios, se me cumplieron los tres y ahora que me encuentro en esta situación, tengo los mismos tres sueños de antes: quiero volver a debutar con Alajuelense, el equipo que amo; volver a estar en la Selección Nacional y volver a jugar un Mundial. Así que, sin duda, estoy poniendo más de mi 100% para que se dé y, obviamente, con la ayuda de mis compañeros iré retomando mi nivel conforme vayan pasando los partidos”.

Rónald Matarrita es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que iniciaron pretemporada el 21 de junio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). (Prensa Alajuelense)

También contó que cuando se marchó, siempre supo que tarde o temprano volvería a jugar con el equipo de sus amores.

Iniciar la pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con la Liga tampoco fue algo extraño para él, porque en realidad, siempre que estuvo de vacaciones en el país se mantenía en forma ahí.

“Recientemente, Alajuelense se encargó de mi recuperación para poder estar en este último Mundial y se logró, gracias a Dios. Siempre he estado muy de la mano con el equipo, siempre me he identificado como manudo sin miedo a nada.

”Siempre que estoy en Costa Rica, he ido al estadio a alentar como un hincha más, así que, al final, con la camisa o sin la camisa, soy un manudo esté adentro o fuera de la cancha. Para mí es un sentimiento igual al que siempre he tenido”.

Pero tampoco oculta que hoy lo ilusiona pensar en ese momento de reencontrarse con una afición que siempre lo ha respaldado.

“Lo que le puedo prometer al liguismo es mi 100%. Al final, nunca he dado menos de eso”, finalizó Rónald Matarrita.

En el arranque de este Apertura 2024, Alajuelense contabiliza dos victorias en dos partidos. La Liga recibirá este domingo a Santa Ana, a las 6 p. m., en lo que será el esperado regreso al Estadio Alejandro Morera Soto.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santa Ana, pactado para el domingo 28 de julio en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

