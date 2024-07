Javier Santamaría revela un detalle llamativo sobre el costo de la planilla de Alajuelense

Javier Santamaría prestó atención a cada acción del partido de Liga Deportiva Alajuelense en Liberia. Desde una butaca en la parte alta de las plateas del Estadio Edgardo Baltodano, el director deportivo de los rojinegros festejó los goles, pero también se estresó cuando los pamperos pusieron a prueba la capacidad de sufrimiento de su equipo.

Antes de que se gestara esa victoria de la Liga por 2-1 en condición de visita contra el aguerrido equipo de Minor Díaz, Javier Santamaría atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

En principio solo hablaría con la televisora, con FUTV, pero luego accedió a charlar unos minutos con Columbia y Teletica Radio.

“Son muchos partidos en el semestre, tenemos que ir poco a poco y enfocados en cada juego. No hay que menospreciar a nadie, hay que tomarse todos los partidos con las mismas ganas, intensidad y motivación y en eso estamos”, expresó Javier Santamaría, quien más adelante hizo una confesión sobre el costo de la planilla actual de Alajuelense con relación al semestre anterior.

- ¿Qué tal los extranjeros?

- Desde el primer día, la disposición ha sido muy grande. Algo muy notorio es que, de todo lo que se habla previo a su llegada, las expectativas siempre superan un poco el pensamiento que ellos tienen del club. Eso nos ayuda en el periodo de adaptación, y estamos pendientes de todos los detalles. No solo es que aterricen en Costa Rica; también hay que acomodar muchas cosas a su llegada. Hemos trabajado bien en los tiempos, en los permisos y todo está en orden.

”En algunos casos, vamos dosificando. Hemos trabajado bien la pretemporada, pero todavía no estamos al 100% la mayoría de los equipos. Poco a poco iremos dosificando y repartiendo cargas para que se pongan al 100%”.

- ¿Qué es lo que más le gustó de este mercado de fichajes?

- Hay que disfrutar todas las partes y todas las funciones que uno tiene. Trato de ser positivo en todo y de divertirme en lo que hago. Ha sido muy entretenido; han sido muchos meses de trabajo y cada situación es diferente. Hay que utilizar muchas estrategias para convencer, persuadir y tratar de que al jugador le guste la propuesta que le estamos haciendo.

”Al final, de lo que nos habíamos planteado unos meses atrás a lo que hemos logrado, estamos en un porcentaje muy cercano al 100% y estamos muy satisfechos”.

- ¿Cómo convive con la presión?

- Desde el momento en que uno toma un reto de este calibre ya sabe a lo que viene. La presión está en cada partido. No ganar un juego significa que la afición está encima, que la prensa está encima, y somos conscientes de ello. Tratamos de no desenfocarnos y seguir nuestro camino, haciendo nuestras tareas. Así es como hay que afrontarlo.

- ¿Le salió caro a la Liga traer a Iago Falque?

- Detalles de ese tipo nunca los hemos compartido, ni es la línea que mantengo, pero sí les diré que hemos reducido considerablemente el costo de la planilla en comparación con el semestre pasado.

”Se ha reducido un porcentaje; hemos tratado de equilibrar y de ser justos según el perfil del jugador, la experiencia y la trayectoria. Hemos intentado equilibrar internamente el tema del presupuesto, salarios y demás”.

- ¿En el presupuesto queda algo para poder fichar?

- Nosotros, con lo que tenemos, estamos contentos y muy satisfechos. Faltan unos días para el cierre del mercado, por lo que siempre puede llegar alguna cosa. Como siempre, no cerramos las puertas a nada; habría que analizar y evaluarlo. Pero, de nuestra parte, estamos cerrados ya, a no ser que acontezca algo en el mercado en los próximos días.

- ¿Usted expone su puesto con este mercado de fichajes para la próxima temporada?

- Creo que la respuesta a esa pregunta no la tengo que dar yo. Sin embargo, puedo declarar que soy 100% responsable de lo que hemos elaborado para este semestre. He tenido un tiempo de adaptación, de conocimiento, de confianza y de acople con la Junta Directiva y con todos. Evidentemente, es algo normal, y en estos momentos sí puedo decir que me siento 100% responsable de lo que acontezca con Liga Deportiva Alajuelense. Claro que sí.

- ¿Podría pensarse en una renovación de Alexandre Guimaraes aunque no ganara el campeonato nacional, o tiene que ganarlo para pensar en una renovación?

- Yo creo que es cuestión de ver cómo acontecen las cosas en las próximas semanas y de ahí ir tomando decisiones.

- ¿La salida de Joel Campbell les bajó el presupuesto?

- Joel es un jugador importante y los jugadores importantes normalmente tienen un salario importante, no lo vamos a negar; creo que es una obviedad. En ese sentido, nos liberó algo, sí, pero igual hemos traído otros jugadores que quizás han reemplazado un poco esa cantidad que dejó Joel, por decirlo de alguna manera.

- ¿Joel Campbell les hará falta futbolísticamente hablando?

- Hemos tratado de suplir bien todas las posiciones. Tenemos bastantes jugadores polivalentes que pueden jugar en diferentes posiciones. Creo que lo que tenemos ahora puede suplir bien la ausencia de Joel.

