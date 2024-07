Alexandre Guimaraes dice que en Alajuelense intuían salidas de Jeyland Mitchell y Joel Campbell

Alexandre Guimaraes contaba con Joel Campbell para el torneo venidero, aunque también sabía que existían altas posibilidades de que las puertas del fútbol internacional se le abrieran de nuevo. Y ante eso, todos en Liga Deportiva Alajuelense estaban preparados.

“Si se da, que todavía no está, porque en esto, hasta que no esté firmado, no se puede decir nada, que yo sepa está en ese paso, pero está claro que es un jugador que nosotros presentíamos que si tenía minutos en la Selección, iba a tener otra vitrina y la tuvo”, expresó Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación.

Cuando el Atlético Goianiense mostró interés en llevarse a préstamo al 12 de la Liga, en Alajuelense no le cortaron las alas a Campbell y lo apoyan para que vaya y viva otra experiencia retadora.

“El club entendió que había que darle esa oportunidad, porque la Liga tiene ante estas posibles salidas, que intuíamos que podían darse producto de la Copa América, nosotros fuimos trayendo jugadores.

LEA MÁS: Joel Campbell tiene las maletas listas para convertirse nuevamente en legionario

”Fuimos trayendo para reemplazar y si eso realmente se concreta, porque tengo entendido que las cosas van muy adelantadas, hemos tomado las medidas del caso para suplantar a un futbolista de ese calibre”, detalló Guima.

Además, dijo que la liga brasileña es un fútbol que a él le cae bien y que su destino es un equipo que necesita ese tipo de jugador.

“Esperemos que le pueda ir bien, porque Joel Campbell tiene todo para que le vaya bien en Brasil”, aseguró Alexandre Guimaraes.

Aunque aún falta lo último para que todo se consume, el presidente del Atlético Goianiense, Adson Batista, afirmó a La Nación que espera que Joel Campbell llegue lo antes posible, para estar regularizado, inscrito en el Campeonato Brasileño y con el permiso de trabajo liberado para jugar.

“Tenemos la expectativa de que Joel Campbell será muy feliz jugando en Brasil para el Atlético Goianiense, jugará contra grandes futbolistas que también han disputado Copas del Mundo. El Campeonato Brasileño es uno de los más competitivos del mundo”, afirmo Adson Batista.

El jerarca del club que se llevará a Joel Campbell a préstamo por un año afirmó que el tico es un gran jugador, que puede actuar como delantero, por las bandas y también como mediocampista.

Lo definió como un jugador muy inteligente, experimentado, que ha militado en grandes clubes del fútbol mundial y tiene todo para adaptarse al estilo de juego del campeonato brasileño.

“El Atlético Goianiense ofrece toda la estructura para los jugadores, tenemos un Centro de Entrenamiento de primer nivel, a la altura de las grandes potencias mundiales, estadio propio y una afición vibrante. Esperamos que Campbell llegue aquí en los próximos días”, citó Adson Batista.

A Joel Campbell le restan dos años de contrato con Alajuelense. Su préstamo con Atlético Goianiense será por un año, pues fue el plazo que se habló desde un principio.