Alexandre Guimaraes da una luz sobre futuro de Creichel Pérez y Rashir Parkins

De los jugadores que Liga Deportiva Alajuelense tenía a préstamo en otros clubes, Creichel Pérez y Rashir Parkins se convirtieron en los elegidos para que Alexandre Guimaraes y su cuerpo técnico los vean más de cerca y tomen una decisión.

Desde que empezó la pretemporada rojinegra, los dos futbolistas se encuentran trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

El técnico de la Liga hoy no tiene prisa, pero quienes no pierden el tiempo son los dos jugadores, que luchan a diario por quedarse definitivamente en el cuadro rojinegro.

“Falta una semana, han estado entrenando muy bien, los dos han sido una muy buena sorpresa para mí. Nos queda un partidito más el fin de semana. Después de eso, ya tomaremos la decisión, pero se están ganando el espacio”, expresó Alexandre Guimaraes.

Alajuelense sostuvo este miércoles su segundo amistoso de pretemporada. Después de que el domingo pasado la Liga le ganó 3-1 a Fútbol Consultants, en el segundo ensayo para soltar piernas y hacer fútbol, los rojinegros se dejaron el triunfo por 3-0 ante Escorpiones de Belén.

Rónald Matarrita y Bayron Mora vieron acción en el fogueo entre Liga Deportiva Alajuelense y Escorpiones de Belén. (Prensa Escorpiones de Belén)

La Nación sabe que tanto Creichel Pérez como Rashir Parkins tuvieron una buena actuación en ese fogueo.

Un partido que al igual que el del domingo pasado y el que Alajuelense jugará el próximo sábado contra Sarchí, fue a puerta cerrada, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Hace un año, Creichel Pérez salió de Alajuelense a préstamo con Pérez Zeledón como destino porque no iba a tener participación en el conjunto de Andrés Carevic. Antes de irse, jugó la final con el alto rendimiento y le deparó el título a los manudos en esa categoría, con un golazo.

Un año después, él tiene como meta quedarse en la Liga y luego pelear por ganarse el derecho de sumar minutos.

Santiago van der Putten es uno de los defensas jóvenes de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Escorpiones de Belén)

Luis Fallas lo dirigió con los Guerreros del Sur y dijo que Creichel Pérez es un muchacho con un fútbol pícaro, versátil, que disfruta en cancha y es alegre.

“A veces había que frenarle un poquito el ímpetu y yo lo hablé con él. Cuando llegué, tuvo algunas experiencias en cuanto a tener paciencia, le di roles importantes en el club, como en el partido que le ganamos a Herediano.

”En ese juego, él actuó de falso 9, se sintió cómodo y nos ayudó mucho. Con Alexandre Guimaraes estará en buenas manos y le sacará provecho, porque a mí me dijeron que en definitiva, ya Creichel no regresa con nosotros”, citó Luis Fallas.

La dura historia de Creichel Pérez

Si alguien sabe salir adelante pese a la adversidad, ese es Creichel Pérez, el protagonista de una historia desgarradora, pues creció con su madre en la cárcel y el desprecio de su padre, según contó el propio futbolista a La Nación en mayo pasado.

En medio de tantos problemas, una señora lo impulsó a jugar con Halcones y le consiguió una prueba en Carmelita. El joven oriundo de Boulevard 3 en Puntarenas se trasladó al Complejo Wílmer López, donde empezó a llamar la atención.

Tanto talento le vieron desde el primer momento, que Édgar Artavia, presidente de Carmelita, aceptó que llegara solo a jugar partidos y siguiera viviendo en Puntarenas. A los 14 años, Artavia se sentó con Pérez y le hizo saber que era necesario que se trasladara a Alajuela a vivir.

Aunque no sabía cómo lo lograría, el pequeño no pensó en abandonar su sueño y aparecieron familias que empezaron a dejárselo por días para aminorar el impacto económico.

“Yo iba una semana donde una, otra semana iba donde otra y así...”, dijo.

Creichel Pérez anotó hace un año en la final de alto rendimiento entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Unafut)

Desde los 15 años, Alajuelense le puso el ojo y lo empezó a tentar, pero él por un sentido de agradecimiento no se quería ir de Carmelita.

“Un día estaba con mi abuela en Puntarenas y estábamos sentados en el corredor y era de noche... Al rato pasó una estrella fugaz y yo solo comencé a orar y le decía a Dios: ‘Diosito por favor, por favor, llévame a la Liga’”, externó entre risas.

También dijo: “Mi papá se ha contactado, pero yo lo que le dije es que yo lo honro, pero que no se metiera en mi camino. Yo lo perdono y a mi mamá también, porque ellos a mí me dejaron solo, pero quiero, como me formé solo, cuidar lo que me ha costado”.

En noviembre del 2022, la Liga cerró la llegada de Creichel, quien jugó el último año a préstamo con Pérez Zeledón y hoy está bajo la lupa de Alexandre Guimaraes, en la pretemporada rojinegra.

La misma situación se presenta con Rashir Parkins, ese contención que la jugó al última campaña a préstamo con Puntarenas FC.