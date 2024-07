Jeyland Mitchell aún tenía algo más por decirle a Alajuelense

Convertido en futbolista del Feyenoord Rotterdam, Jeyland Mitchell sentía que aún tenía algo pendiente que quería decirle a Liga Deportiva Alajuelense, porque lo manifestado desde Países Bajos en la entrevista oficial cuando se anunció su fichaje no había sido suficiente.

Así que, mediante su cuenta de Instagram, el defensor de 19 años publicó varias fotografías que tenía guardadas y escribió un mensaje más, para el liguismo y para el club que le dio el impulso que necesitaba para cambiarle la vida por completo.

“Hola leones y leonas, ahora llegó el momento de despedirme de esta gran institución que me abrió las puertas y creyó en mi capacidad. De mi parte, me voy contento por muchas cosas que pude dar al club de mis amores. También agradezco a todas las personas que me brindaron buenas vibras. Muchas gracias leones, nos vemos leones, siempre en mi corazón, los amo”, escribió Jeyland Mitchell.

En esa primera entrevista que brindó mediante la oficina de comunicación del Feyenoord Rotterdam, el futbolista se describió como un niño humilde, que viene de una ciudad que pocos conocen, pero por dicha, al estar ahí, está seguro de que otros talentos como él van a crecer, se van a emocionar y van a cumplir sus sueños.

“Para Costa Rica es muy importante que esté aquí. Mi pueblo se llama Limón, de ahí salen y crecen buenos futbolistas, buenos deportistas, atletas y siento que al venir aquí, para muchos se abren las puertas”.

Jeyland Mitchell admite que todo fue muy rápido para él, porque hasta hace cinco meses estaba en el alto rendimiento de la Liga, pero apareció Alexandre Guimaraes.

“Llegó un profe y puso el ojo en mí y, por dicha, me pudo pulir. Él me ayudó a crecer y creyó en mí, entonces él me dio la oportunidad de jugar en Liga Deportiva Alajuelense y siento que ir a la Copa América para muchos es un sueño porque es algo que uno desea desde pequeño. La Liga me dio un impulso para llegar a la Copa América primero”, relató el futbolista que se marchó al Viejo Continente.

Su descubridor, Luis Fallas, recordó que ya había conversado con aquel adolescente y le dijo que iba a jugar en Primera División con 16 años con Limón, que iba a ser titular, independientemente de si iban bien o mal en los partidos, él iba a jugar.

“Me voy de Limón y Jeyland es totalmente relegado, ignorado, él se siente frustrado, abandona el fútbol y se dedica a jugar básquet. Yo me lo llevé para Garabito, pero solo aguantó dos semanas, porque empezaba la liga de baloncesto y el bandido no me había dicho. Empezó y se fue”.

Sin embargo, Luis Fallas aprovechó que el baloncesto termina y pasa mucho tiempo para que regrese. Eso coincidió con que él llegó a Guanacasteca y es cuando decide hablarles a Yosimar Arias y a Kurt Morsink.

“Ellos tenían injerencia en el club y les expliqué, les mostré los videos de Jeyland y les dije que la única manera de sacarlo del básquet era traerlo con la mamá, porque si no, se nos iba a ir. Ellos tuvieron la visión que yo tuve y la apoyaron. Después, Alexandre Guimaraes también creyó en él y con Jeyland apenas empieza la historia”, destacó Luis Fallas.

Conociéndolo como la palma de su mano, dijo que el defensor es un muchacho sin prejuicio alguno, tanto en la parte humana como en la parte deportiva.

“Llegó a una de las escuelas más importantes en desarrollo de jóvenes como Países Bajos y, al contar con estas características, tiene un margen de mejora increíble, porque no es un jugador que va con malos hábitos, no está maleado, es un muchacho completamente virgen en ese sentido.

“Eso le va a dar un margen de aprendizaje y desarrollo muchísimo mejor. Yo creo que con Jeyland Mitchell, en unos dos años vamos a tener uno de los mejores centrales del mundo”, pronosticó Luis Fallas.