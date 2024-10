Alexánder Vargas destapa problemas que lo tienen incómodo en Guanacasteca

“Estoy contento a medias, porque hay cosas que no me están gustando y vamos a ver qué determinación voy a tomar”, expresó el técnico de Guanacasteca, Alexánder Vargas, luego del triunfo de la ADG contra Santos por 2-1, en una cancha muy resbalosa y llena de barro en el Estadio Chorotega.

Alexánder Vargas alaba la actitud y el compromiso de sus jugadores, también el levantín del equipo después de que él asumió las riendas de la ADG, pero fue muy claro en que si no se solucionan algunas cosas, él tendrá que tomar una decisión.

Concluida la conferencia, el técnico de Guanacasteca siguió brindando declaraciones a los medios de comunicación presentes en el estadio y aunque no quería ahondar en los problemas, terminó contando algunas de las situaciones que lo tienen incómodo y que lo hacen pensar en si continúa o no.

- ¿Cuáles son esas cosas que no le gustan?

- No quiero ahondar en muchas cosas, pero no me siento cómodo, en eso tengo que ser muy sincero, no estoy bien, la verdad que este grupo de muchachos que se entrenan ahí día a día, que uno ve el esfuerzo que ellos hacen, la exigencia que estamos mostrando nos ha hecho muy fuertes.

”Yo estoy orgulloso y se lo digo sinceramente, ellos son los que me tienen acá. Me tienen todavía con ganas de seguir, pero por otro lado yo tengo que pensar muchas cosas, porque este equipo se merece lo mejor.

”Este equipo necesita cosas para seguir creciendo, sino no vamos para ningún rumbo y yo he pasado esta semana muy enfermo, y he tratado de ser muy profesional con las cosas. Por ahí me dicen que puede ser que tenga dengue, pero no va por eso. Va por cosas, que si no se solucionan, yo tendré que tomar una decisión”.

- ¿Está considerando dejar el banquillo del club?

- Es que yo tengo que hablar, pero cuando no se da la solución y no puedo hablar con el presidente es muy difícil para mí. Yo creo que yo he hecho las cosas de la mejor manera profesionalmente, tengo que sentarme a hablar con él, pero a veces es muy difícil.

”Yo también me tengo que dar mi lugar, porque yo también amo esto y no quiero que por cosas que no me tienen contento se vaya a entorpecer mi carrera. Yo estoy empezando en esto y para mí sería más fácil en unas pérdidas decir: ‘Me voy’...

”Si yo me tengo que ir hoy mismo me voy, porque la verdad no me siento contento, no estoy contento, para nada. Ganamos, pero no soy feliz, la verdad que no”.

- ¿Cuánta confianza le da ver que el equipo responde a pesar de las bajas?

- Es un gran grupo, semana a semana voy perdiendo jugadores por expulsión, por lesiones, teníamos tres bajas por lesión, pero el jugador que está atento a servir al equipo va ser siempre bienvenido. Aquí se ve que el jugador que entra lo hace muy bien.

”Algunos vienen sin ritmo, pero cuando se les da un minuto o 90 lo hacen de buena manera y eso es lo importante. Aquí la figura no es Alexánder Vargas, no es Antonny Monreal, no es Johan Venegas o Sergio Rodríguez. La figura es el grupo en sí, eso es importante para nosotros y en esta seguidilla de buenos resultados”.

- ¿Qué tan importante era ganar tomando en cuenta que están a dos puntos de zona de clasificación y se acercan al Saprissa, que es su próximo rival?

- Siempre es importante ganar, en la vida me enseñaron a ganar y creo que soy una persona de retos. El partido era importante porque nos acerca a la clasificación, pero viene un juego muy difícil contra el Deportivo Saprissa, sabiendo que con un buen marcador podemos meternos.

”Hay que trabajar muy bien, hay que respetar, porque José Giacone puede venir con una idea diferente, puede ser que cambie cositas; lo aprecio mucho y me enseñó demasiado cuando estuve de asistente con él. Será bonito enfrentarlo.

- ¿Qué es lo que está pasando?

- Yo soy una persona muy profesional, me ha costado hacer muchas cosas y cuando uno está tranquilo con las cosas que está haciendo el club, pues es mejor muchas veces llegar y tomar decisiones. Como lo dije, a mí me mantiene el grupo porque me han respaldado. Yo no puedo hablar del grupo cosas malas, todo lo contrario, ellos se han dedicado a trabajar.

”Yosimar Arias me ayuda demasiado, está en el día a día conmigo, pero hay cosas que tal vez yo necesito hablar, pero cuando no se me escucha, no se me pone la atención que yo requiero, si es así, si no hay un respeto hacia mí, yo mejor agarro las cosas y me voy para la casa, no tengo ningún problema. Me duele, porque este equipo es de mi provincia y yo quiero mucho lo que hago, pero si me tengo que hacer a un lado, bien, lo voy a pensar (...). Siento que no se está valorando mi trabajo”.

- ¿Es un tema del contrato?

- No es un tema de contrato, va por las condiciones, porque si a mí no se me dan las condiciones para poder trabajar es muy difícil que pueda seguir, pero me he cansado de buscarlo para hablar y no se me es posible, entonces: ¿Qué hago yo acá?

- ¿Quién no lo valora dentro del club?

- Hay una persona que es la encargada del club. Ya sabemos quién es.

- ¿Cuánto le desmotiva esto?

- Es que venimos en las mañanas, entrenamos, todas las cosas buenas que hacen los muchachos, ellos se matan, pero cuando no hay un respaldo de la parte de arriba, entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá?

”Ya venían problemas atrás y yo no quería tocar ese tema, pero la verdad ya es algo que estoy cumpliendo un mes y catorce días y en este tiempo no me han cumplido lo que yo he querido. Son cosas esenciales, no estoy pidiendo más. Son cosas esenciales, que me tienen mal”.

- ¿En ese mes y 14 días cuántas veces se ha sentado a hablar con el presidente del club, Jorge Arias?

- Una vez. Hemos hablado muchas cosas y yo lo respeto mucho, es una buena persona, pero yo también quisiera hablar con él, que me tome las llamadas, los mensajes.

- ¿No responde?

- Es que son muchas cosas, es complicado empezar a enumerar y a mí lo que mantiene ahorita acá son los muchachos y mi cuerpo técnico que trabaja de una manera muy profesional, muy leal, pero si yo tengo que tomar una decisión, no tengo ningún problema. Yo me preparé mucho para esto, soñé estar acá, porque es mi provincia, pero no se dan las cosas y me duele.

- ¿Cuánto tiempo esperará para ver si se solucionan las cosas?

- Yo quería hablar ahora, pero cuando no se me toma a mí el parecer en una semana o en 15 días, entonces cuánto tengo que esperar... Es que yo necesito hablar y hacerme sentir de una manera muy profesional. Yo no soy irrespetuoso, yo tengo muy claro mi rol, pero cuando las cosas están saliendo bien no es que se exija, sino que tiene que haber respaldo de esa parte de arriba.

- ¿Puede dar ejemplos de en qué le han fallado? ¿Es el alquiler de una casa? ¿Un carro?

- Es que son muchas... Hay de todo eso, de todas esas condiciones en cancha, en casa, Internet, luz, de todas las cosas y no solo conmigo. Hay otros aspectos con jugadores que a mí me tienen incómodo. Si mis jugadores a mí me están respaldando, cómo yo no los voy a respaldar a ellos con cosas mínimas que necesitan tener. Son muchas cosas.

- ¿Todo eso se lo prometieron en el contrato que firmó?

- Es que sí, o tal vez cosas que no venían en el contrato me las están metiendo ahora. Entonces, es extraño, no sé ni cómo explicarlo, pero se inventan cosas que no estaban. No puede ser posible que yo tenga que estar pagando cosas que le correponden al club.

- ¿Cosas como qué?

- Como el Internet para hacer los videoanálisis, eso es simple. Si estoy en la casa y no tengo Internet, cómo voy a hacer los cortos, los análisis y cómo voy a ver partidos.

- ¿Y el presidente del equipo está acá?

- No está, yo a él lo respeto muchísimo, pero creo que me ha faltado un poco el respeto, porque no ha querido hablar conmigo. Yo no quería hacer todo este burumbún. Yo no quería hacer nada de esto, los que me conocen saben que yo soy así. Tal vez tuve un problema por allá, pero no sé si son cosas contra uno. El equipo está respondiendo, los jugadores cumplen la idea, todo lo que yo quiero, pero no hay un respaldo hacia mi persona. Y cuando no hay un respaldo, hay que pensar bien las cosas.

- ¿Qué le ha dicho Yosimar Arias?

- Al contrario, ese ha sido mi baluarte acá, mi bastón. Me ha ayudado en todo, él ha estado, todos los días ha venido a los entrenamientos, todos los días ha estado en el videoanálisis. Ha estado a la par mía, no se pierde entrenamientos ni partidos y a él lo tengo que resaltar, porque ha sido muy profesional.

- ¿Hay jugadores que quieren irse?

- Hay que preguntarles a ellos, a mí no me han dicho, pero están disconformes.

- ¿Cuántos tienen esos problemas?

- Todos.

- ¿Son temas de contrato?

- No sé si son temas de contrato, qué difícil... Hay cosas esenciales que un equipo de Primera División debe tener, esenciales, y no las tenemos. Eso incomoda. A uno como entrenador y cuerpo técnico le incomodan esas cosas, llámase salarios, cláusulas de contratos y esas cosas.

- ¿Están al día?

- (Lo piensa...) Hay problemas.

- ¿No están al día entonces?

- Yo creo que no.

- ¿Cuánto?

- La verdad no sé.

- ¿Esto le había pasado antes?

- No, no había tenido estos problemas, me extrañó mucho cuando llegué y me di cuenta de cosas. Pensé que se iban a solucionar, pero sabe qué es lo que me molesta sobre esto, que no se me dé mi lugar para hablar conmigo, que siempre me tenga que evadir y no lo voy a permitir.