“Desde que se inicia el torneo tenemos que ser diferentes, por algo somos Saprissa y somos el equipo más ganador. No podemos cambiar el discurso de que ahora sí vamos a ganar y ser distintos, sino que debemos seguir con la mentalidad ganadora y estas son rachas que pasan. No queremos perder, pero cuando se cae es cuando uno mejora. Tenemos una espinita, queremos ganar y llevarnos un bicampeonato. No es que ahora vamos a entrar a lo más bonito, sino que desde que se empieza estamos enfocados en este objetivo”, finalizó.