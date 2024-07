Alajuelense y Joel Campbell ponen pausa a su relación

Joel Campbell le dijo “hasta pronto” a Alajuelense y puso en pausa su relación con los manudos. El delantero se marchó al Atlético Goianiense de la Primera División de Brasil. Lo que era un secreto a voces, finalmente se confirmó.

🚨 El futbolista Joel Campbell fue cedido a préstamo por un año al Atlético Goianiense de la Primera División de 🇧🇷. ¡Éxitos Joel! 👊🏻 Publicado por Liga Deportiva Alajuelense en Miércoles, 17 de julio de 2024

Campbell se va a préstamo por un año y podría quedarse más tiempo si ambas partes así lo desean. El atacante aún tiene un año más de contrato con la Liga, y al finalizar esta cesión se definirá su futuro.

Joel estuvo un año con los rojinegros, ganó la Copa Centroamericana de la Concacaf y el Torneo de Copa. En el último certamen tuvo un rol más protagónico, y su desempeño con la Selección de Costa Rica en la Copa América despertó el interés de los brasileños.

Los erizos tenían claro desde hace semanas que era muy factible que se diera la salida de esta figura y tomaron previsiones.

“Lo que pasa es que a mí no me sorprende nada, no me sorprende que Jeyland Mitchell haya hecho lo que hizo y saliera, no me sorprende que los minutos que le dieron a Joel los aprovechó para volver a mostrarse y con eso ganarse la posibilidad de ir a una liga que siempre quiso ir”, dijo el técnico Alexandre Guimaraes.

Al timonel se le consultó: ¿Están preparados para soportar todas esas salidas?

Guimaraes señaló: “Nosotros sabíamos que si se iban teníamos que tener relevos y con lo que se ha hecho hasta ahora estamos bastante satisfechos”.