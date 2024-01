Alajuelense vs. Sporting en vivo: La Liga y los albinegros abren el telón del Torneo de Clausura

Liga Deportiva Alajuelense y Sporting FC estarán frente a frente este viernes 12 de enero en el estreno del Torneo de Clausura 2024. El partido está pactado para las 8 p. m. en el Estadio Nacional y aunque Francisco ‘Paco’ Palencia no confirmó ni descartó a Giancarlo Pipo González como uno de los hombres que jugarían contra la Liga, pareciera que existen altas posibilidades de que eso ocurra.

De hecho, sería muy lógico que pase, porque al final de cuentas, el ahora excapitán de Alajuelense es el futbolista de Sporting que mejor conoce al cuadro de Andrés Carevic.

Independientemente de eso, será extraño para los jugadores de la Liga toparse a Pipo ahora como rival; al igual que será algo muy diferente para él enfrentarse al equipo de sus amores y del que jamás creyó que se marcharía.

El defensor decidió buscar nuevos rumbos luego de que Alajuelense no echó marcha atrás en su propuesta de ofrecerle un contrato de renovación por seis meses; mientras que Sporting no tenía problema en firmarlo por el año completo.

“No me parecía justo lo que me ofrecieron, porque había jugado mucho el torneo anterior, había aportado, me siento bien físicamente y era importante para mí un año de contrato. Cada uno tiene sus puntos de vista y solo quiero que se respete el mío. El cariño, lo que viví en la Liga y lo que he dado nadie lo puede poner en duda”, mencionó Giancarlo González.

Así que la historia entre las partes se acabó y ahora son amigos, pero rivales dentro de la cancha mientras dure el partido.

“Si a mí me toca jugar, defenderé los bienes de Sporting como el profesional que siempre he sido y como lo he demostrado en mi carrera”, afirmó el zaguero el lunes anterior, cuando fue presentado como uno de los refuerzos de Sporting en este mercado agitado.

Liga Deportiva Alajuelense y Sporting se enfrentan en el partido inaugural del Torneo de Clausura 2024. Joel Campbell y Giancarlo González podrían tener un duelo particular. (Rafael Pacheco, Albert Marín y Mayela López)

¿Giancarlo González celebraría si le anota a Alajuelense? Copiado!

“Yo nunca he planificado una celebración, eso es algo muy del momento, de lo que vaya a pasar en el partido. Lo que está claro es que a uno como defensor central, le cuesta mucho poder anotar, entonces es difícil. Y repito, ya en el momento veré qué pasa”, respondió Giancarlo González ante la consulta de si festejaría este viernes si le marca un gol a Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Nacional.

Alajuelense despierta la ‘intriga’ de quién será su capitán Copiado!

Del grupo de capitanes que Liga Deportiva Alajuelense tuvo en el semestre anterior, Pipo y Alex López son los dos que ya no forman parte del equipo. Quienes continúan son Celso Borges, Joel Campbell, Alexis Gamboa, Leonel Moreira, Johan Venegas y Michael Barrantes.

Que ellos se mantengan con ese rol no es de extrañar, pues conforman ese grupo de jugadores de jerarquía de los que tanto habla Andrés Carevic en cada rueda de prensa.

El técnico aún no ha dado un pronunciamiento oficial sobre los líderes de la Liga en 2024, pero podría ser que se piense en incluir a otros jugadores para irlos formando junto a quienes están.

“Ahora que se fue Giancarlo González, el capitán que queda es Celso Borges, hay otros que lo acompañan y todos siempre tratamos de tener buena comunión, buena comunicación.

“Todos los que estamos en la Liga actualmente nos sentimos identificados con el rojinegro, estamos comprometidos al 100% en dar nuestro máximo esfuerzo, todos los que estamos nos sentimos contentos en este equipo y queremos dar siempre lo mejor”, expresó Aarón Suárez. El artículo completo puede leerlo en este enlace.

Liga Deportiva Alajuelense tiene varios líderes como Celso Borges, Michael Barrantes, Alexis Gamboa, Joel Campbell y Leonel Moreira. (John Durán, José Cordero y Mayela López)

Leonel Moreira es uno de los líderes de Alajuelense

Un vistazo a Alajuelense: desde las incógnitas hasta la deuda pendiente Copiado!

En esta entrega del blog Actualidad Rojinegra, encontrará un análisis sobre el presente de Alajuelense y sus desafíos inmediatos desde diferentes ángulos, comenzando por las incógnitas y recalcando la gran deuda pendiente que el campeón de Centroamérica tiene con su gente.

Joel Campbell y sus compañeros de Alajuelense se declaran listos Copiado!

Joel Campbell afirma que está listo para iniciar el torneo con Alajuelense. Fotografía: Instagram

¡Estamos listos! 🔥⚽️

Nos vemos este viernes en el Estadio Nacional. 🏟️



🎟️ | https://t.co/QL2F6JoQBi pic.twitter.com/O1j5gCruQJ — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 11, 2024

Precio de las entradas para el partido entre Alajuelense y Sporting Copiado!

Alajuelense tiene a la venta las entradas para el partido de este viernes contra Sporting. Las puede adquirir en boleterialaliga.com y los precios son ¢4.000 sol norte, ¢5.000 primer piso este, ¢6.000 primer piso oeste y ¢8.000 segundo piso oeste.

A partir de las 3:30 p. m., tambén estarán disponibles en las propias boleterías del Estadio Nacional.

🚨 Ya a la venta las entradas para el primer juego del #Clausura203 🆚 Sporting FC este viernes en el Estadio Nacional.



🎟️ Boleterías del estadio abiertas a partir de las 3:30pm



🎫 https://t.co/QL2F6JoQBi pic.twitter.com/uK5jx1f5MD — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 9, 2024

Mapa de acceso para el juego de este viernes 🆚 Sporting FC.



🎟️ Entradas a la venta en: https://t.co/QL2F6JoQBi pic.twitter.com/G7WvbgYhI2 — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 10, 2024

Alajuelense y Sporting anuncian su partido de este viernes Copiado!

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Jornada 1 / Clausura 24'

🆚 SFC

🕒 8:00pm

🏟 Est. Nacional

📺 FUTV

🎟️ https://t.co/QL2F6JoQBi

Boletería del estadio disponible a partir de las 3:30pm



Presentado por: Trio Balance#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/pakl1MHisz — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 12, 2024

Hoy el fútbol y el Pura Vida se viven en La Capital. Enfrentamos a Alajuelense en el inicio del Clausura 2024🤍🖤



👉 @DoradoBetCR



🆚 @ldacr

🕗 8:00 pm

🏟️ Estadio Nacional#SomosSporting #SomosPuraVida pic.twitter.com/gnyChKbDU5 — Sporting FC (@sportingcr) January 12, 2024

Alajuelense tuvo algo distinto esta vez en su preparación Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense trató de planificar muy bien su preparación. A diferencia de lo ocurrido en el semestre anterior, esta vez la Liga contó con algo de lo que antes careció.

El León al fin pudo hacer un trabajo con el equipo completo y aunque se tratara de una mini pretemporada, Andrés Carevic sabe que eso les sentará muy bien a todos sus hombres, comenzando por Joel Campbell.

Cuando la Liga no logró avanzar a la fase final, el 12 rojinegro fue muy sincero al decir que se sentía reventado. Lo manifestó él, pero de igual forma se encontraba la mayoría de sus compañeros que no hicieron pretemporada pues estaban con sus diferentes selecciones en Copa Oro.

Pero en esta ocasión fue distinto y Andrés Carevic siente un alivio, partiendo del hecho que para este inicio de campeonato no tendrá el problema del arranque del certamen anterior, cuando el equipo lucía desfasado entre los muy pocos jugadores del primer equipo que hicieron pretemporada y los que no. Más detalles, los encontrará aquí.

Las impresiones de Andrés Carevic previo al inicio del Torneo de Clausura 2024

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.