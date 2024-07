Alajuelense llora la muerte de una de sus leyendas: Carlos ‘Aguilucho’ Alvarado

Liga Deportiva Alajuelense está de luto por el fallecimiento de Carlos ‘Aguilucho’ Alvarado Villalobos a los 96 años, después de batallar con algunas complicaciones de salud.

“Este sábado amanecimos con una dolorosa noticia: despedimos con profundo pesar a una verdadera leyenda del liguismo y del fútbol costarricense. Carlos Alvarado, nuestro querido “Aguilucho”, quien dejó un legado imborrable en la historia de Liga Deportiva Alajuelense”, comunicó el club en sus redes sociales.

El club recordó que como portero, Carlos Alvarado fue excepcional y marcó una era. Entre 1944 y 1960, defendió los colores rojinegros con valentía, pasión y amor.

“Sus tapadas se destacan en los libros de historia como las más extraordinarias entre todos los guardametas. No solo resalta por su desempeño en el campo, sino también por ser un gran ser humano y uno de los primeros legionarios costarricenses, llevando el nombre de Liga Deportiva Alajuelense y de Costa Rica más allá de nuestras fronteras.

Carlos "Aguilucho" Alvarado fue una figura icónica de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

”Hoy, la familia rojinegra se une en un abrazo solidario y envía sus condolencias a sus seres queridos. Gracias, Carlos, por tantas alegrías y por ser un ejemplo de lo que significa ser un verdadero león. Un legado que vivirá por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, ‘Aguilucho’”.

Él siempre vio a Alejandro Morera Soto como eun padre, según confesó en el libro Centenario de Leyendas, de Esteban Aronne, Francisco González y Néstor Morera.

“A Dios y a don Alejandro Morera les debo todo. Lo que me decía era sagrado. Siempre me trató como si fuera un hijo. Era un hombre completo como jugador, entrenador, persona y como maestro. Todo se lo debo a él. Además, fue el mejor jugador que ha tenido Costa Rica”, aseguró Carlos Alvarado en ese libro.

Carlos Alvarado jugó con Alajuelense entre 1944 y 1960. Llegó al club cuando tenía apenas 15 años, tras recibir un telegrama de Salvador ‘El Indio’ Soto Buroy, quien lo citó a entrenarse y aquel jovencito que nació en Santa Bárbara no faltó al llamado para ponerse a las órdenes del técnico Alejandro Morera Soto.

Con los rojinegros participó en 159 partidos oficiales y ganó seis campeonatos nacionales.

Militó en el América de de México con el América y también jugó con el América de Cali en Colombia. Ingresó a la Galería Costarricense del Deporte en 1988.

Aunque Carlos Alvarado se marchó muy joven de Santa Bárbara para hacer su carrera deportiva en Alajuela, esa tierra nunca lo olvidó y por eso es que el estadio del cantón que lo vio nacer lleva su nombre.

Franklin Monestel fue quien lo bautizó como ‘Aguilucho’ al verlo volar y porque sus manos eran como tenazas. Por eso, rechazaba el balón de una manera muy particular.

“Alejandro Morera me obligaba a apañar siempre. Me decía que si tenía que puñetearla hiciera como si estuviera peleando y que le diera una pescozada a la bola, entonces yo la llegaba hasta media cancha”, contó Carlos Alvarado en Centenario de Leyendas.

Ahí mismo habló de otra particularidad de él, al ser el guardameta a quien no le gustaban los guantes y, a pesar de eso, nunca se lesionó un dedo.

“A mí los guantes me estorbaban. Solo los usaba cuando llovía o en giras. Es más fácil apañar la bola con la mano pelada. ¡Pregúntenle a las personas! Yo apañaba y ahí terminaba la jugada”.

Él tuvo la oportunidad de seguir los pasos del padre del liguismo, porque el Barcelona estaba interesado en él. Sin embargo, su decisión fue mantenerse viviendo feliz en Alajuela.

“A mí no me duele ni me pesa el tema de la plata. Acá en casa somos tan baratos que ni plata gastamos. He vivido bien, estoy bien acomodado en Alajuela... ¡La plata no sirve para nada!”, mencionó al recordar ese episodio.

Las honras fúnebres de Carlos Alvarado serán este domingo 28 de julio a las 12 mediodía en la Catedral de Alajuela.