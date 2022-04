Alajuelense llega al clásico femenino con bajas sensibles

Alajuelense no tendrá a su nómina completa, pero confía en que sacará la tarea en su visita al Saprissa FF. (Prensa Alajuelense)

En el último partido de Alajuelense no estuvieron Noelia Bermúdez y Gabriela Guillén, tampoco jugó la capitana Shirley Cruz por un tratamiento que se hizo en la rodilla después de los partidos de la Selección Femenina, ni se ha dado el regreso de Mariela Campos.

Wílmer López no dio pistas sobre cuáles o cuántas jugadoras pudo recuperar para el clásico de este viernes, a las 7 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, pero respondió que aún tiene bajas sensibles.

“Todavía tenemos bajas, bajas sensibles diríamos porque son jugadoras de mucho recorrido, de mucho peso dentro del equipo, pero que el equipo ha sabido asimilar la ausencia de ellas y ha sabido sacar los resultados contra los diferentes rivales que hemos tenido”, respondió el Pato ante una consulta de La Nación.

Recordó que desde el año pasado resalta de las leonas que tiene en sus manos que esté quien esté o falte quien falte, el equipo siempre sale a jugar y que lo hace con la mentalidad de ganar.

“No importa el rival, la hora, el clima, la cancha. A la que le toque y en la posición en la que le toque va a buscar lo mejor de ella y eso es lo que nos ha dado frutos durante tanto tiempo”.

Sobre el clásico como tal, el técnico de las bicampeonas nacionales vaticina un duelo cerrado y ajustado contra las bicampeonas, de mucha lucha y de ida y vuelta.

“Siento yo que los dos equipos jugarán abiertamente. Saprissa buscando tratar de meterse y consolidarse entre los cuatro, nosotros para consolidar el primer lugar y eso hace que vaya a ser un partido agradable, bonito, con buenas acciones de parte de los dos equipos y estamos bien, estamos para ir a buscar traernos los tres puntos del Ricardo Saprissa”.

En los últimos partidos la Liga le ha dado chance a jugadoras que no registraban tanta participación y López dice sentirse satisfecho al ver a Sianyf Agüero, María Paula Arce y hasta a Danna Brooks que debutó hace poco.

“Son jugadoras que siempre han estado ahí presentes, que en algún partido no tengan los minutos deseados o no salgan de titulares no quiere decir que no sean tomadas en cuenta”.

Indicó que ellas saben que van a seguir teniendo minutos, que cada vez se les dará más oportunidad y les corresponde a ellas mantener el buen accionar que están mostrando.

Otra jugadora que llegó a aportar de inmediato a la manada de leonas es la estadounidense Mia Corbin.

“Futbolísticamente cuando usted tiene condiciones, el grupo te acuerpa, se te facilitan las cosas y Mia ha sentido eso en su estadía en Alajuelense, que el equipo se le ha prestado para que desarrolle su potencial y hemos recibido todos los frutos de parte de ella con goles, con buenas acciones, con buen desempeño y esperamos seguirle sacando provecho”, destacó.

Desde el 2019, el clásico femenino tiene un matiz distinto, llevando aficionados a las gradas, como ocurrió en la final de ese año con un Morera Soto lleno, o como se espera para este viernes en la ‘Cueva’, con una concurrencia importante.

“Clásico es clásico, sea en hombres, en mujeres, en ligas menores, clásico es clásico. Esa es la rivalidad que existe y ha existido siempre entre las dos instituciones, no importa dónde se juegue, no importa lo que se esté jugando”, comentó.

Y agregó: “Eso yo lo he vivido tanto como jugador como entrenador, en mujeres y en hombres, de que esa pelea que siempre ha existido por ver quién es mejor que el otro se mantiene y yo creo que este clásico no es la excepción”.

De nuevo, el Pato pronostica un partido bonito, duro para los dos equipos y considera que difícilmente termine con un marcador abultado.

“Un clásico es punto y aparte, es un campeonato diferente, sea lo que se esté jugando, la situación, el momento, un clásico encierra muchas cosas por la rivalidad que ha existido toda la vida en las dos instituciones, ya sea en hombres o en mujeres, así es que cada clásico es diferente. Puede venir un equipo bien, otro mal que a la hora de jugarse las diferencias se van a acortar”.

Wílmer López apuntó que siempre hay rivales que exigen y que perfectamente podrían ganarle a su equipo en cualquier momento.

Recordó que la Liga protagonizó un partido duro y dificilísimo contra Sporting FC, o el duelo contra Dimas Escazú, en el que “tuvimos un cierre impresionante, complicadísimo y espectacular”.

De cara al clásico, el Pato considera que esta visita a Saprissa FF será tan difícil como esos duelos que mencionó.

“Las muchachas lo tienen claro y se los recalco constantemente. Un buen equipo no es solo aquel que gana un partido sí y otro no. Un buen equipo es el que mantiene una estabilidad, una buena regularidad durante todo un campeonato sea cual sea el rival, sea cual sea el momento que se esté jugando y la situación del campeonato que se está viviendo, ese es un buen equipo, el que se mantiene y juega siempre igual”.

López señaló que Saprissa FF es un rival aguerrido, que no da el brazo a torcer, que pelea los 90 minutos, con jugadoras de bastante experiencia y con un juego aéreo fuerte.

“Vamos a buscar sacar provecho de nuestras virtudes, de nuestras condiciones para así tratar de hacerles daño, contrarrestar lo de ellas y maximizar lo nuestro”, subrayó el técnico de las leonas de la Liga.

La jornada 9 del Apertura 2022 del fútbol femenino comenzará este viernes a las 6 p. m. con el pulso entre Suva Sports y Dimas Escazú. Una hora después empezará el clásico.

El sábado, a las 7 p. m., será el duelo entre Sporting FC y Pérez Zeledón; mientras que el lunes, a las 7 p. m. se jugará el partido entre Pococí y Herediano.

