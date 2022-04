A dos jugadoras de Alajuelense se les estrujó el corazón al ver a sus papás hablar sobre diversidad sexual

Gabriela Guillén (izq.) y Noelia Bermúdez (der.) acudieron al estreno del documental 'Leonas' con sus parejas, Andrea Arce y Maddie Serrano. (JOHN DURAN)

Otro de los temas que se abordan en el documental Leonas es la diversidad sexual. Noelia Bermúdez y Gabriela Guillén son dos de las futbolistas que desde hace tiempo tomaron la decisión de hacer pública su orientación sexual, pero en el filme, a las dos se les estrujó el corazón.

Ahí vieron reflejada su lucha, la que tuvieron que afrontar no solo con lo que digan los demás, sino los problemas que se dieron en sus propios hogares, cuando ellas optaron por decir en sus casas que son homosexuales.

La guardameta expresó que a ella en lo particular no le costó referirse a este tema en el documental, porque es algo que hace ya bastante rato decidó hablarlo con total normalidad y vivirlo libremente.

“A mi mamá, que fue la que se refirió al tema, yo nunca la había escuchado decir algo así. Era la primera vez que ella lo manifestaba frente a una cámara y salió en un cine. La verdad fue como un encuentro de emociones como ella se expresó, lo que dijo”, expresó Noelia Bermúdez durante la transmisión del partido entre Alajuelense y Suva Sports, a través de Liga TV.

Indicó que se sintió completamente identificada con la historia de Gabriela Guillén.

“El proceso y todo lo que ha vivido la familia de ella es algo por lo que yo también pasé con mi familia. Al final, en una sociedad como en la que vivimos, en el ambiente futbolístico que es tan machista, no es fácil hablar de estos temas, pero yo creo que la manera de normalizarlos es precisamente esto, hablarlos y que cada día sea cada vez más normal”, recalcó Bermúdez.

Mientras que la propia Guillén dijo que a pesar de que estuvo con sus papás el día que los grabaron, ver el resultado final en el cine la impactó muchísimo.

“Me puse muy emocional, de hecho, no solo viendo a mis papás, sino también con las otras historias. Más de una me sacó las lágrimas y siempre he estado orgullosa de ser parte de este equipo, pero ahora admiro cada una de las luchas que han pasado cada una de mis compañeras y siento que las quiero más”.

Por lapsos del filme, cuando estaba viendo su propia historia reflejada en la pantalla grande y la manera en la que se expresaban sus papás, le parecía mentira, porque solo ella sabe lo que fue ese largo proceso.

“Para sincerarme acá y tal vez en el documental no se ve, fue un largo proceso para que mis papás sean ahora como son, de la manera tan abierta que ven todo este tema y como me apoyan y que ahora somos más unidos”.

Guillén reveló que eso llevó su tiempo, un periodo que calcula en alrededor de seis años.

“Yo estuve muy distanciada de mi familia, fueron tiempos muy difíciles, pero gracias a Dios y a mi hermano que fue el que empezó a pujar con mis papás y mis medias hermanas mayores también, ellos cambiaron muchísimo”, citó Guillén.

Y agregó: “Yo les dí su tiempo, su espacio, era algo que yo no podía cambiar en ellos y ahora somos más unidos y para mí eso es lo más importante, que ellos disfruten del fútbol conmigo, pero también quién soy yo fuera de la cancha”.

Lo más curioso del documental es que cuando se efectuó la premier, fue la primera vez en la que todas observaron por primera vez como quedó la cinta que ha tenido muy buena aceptación en las salas de Nova Cinemas.

“Ninguna de las diez teníamos idea de lo que iba a ser el documental, hasta el miércoles que fue la premier y me sacó las lágrimas alguna que otra historia de mis compañeras y al final es una muestra de todo el recorrido que hemos hecho todas. Eran diez historias, pero son el reflejo de muchísimas más”, apuntó Noelia Bermúdez.