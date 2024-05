Afición de Alajuelense podría despejar la incógnita de saber cómo ataja Alejandro Duarte

Alejandro Duarte aún no juega con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

De los equipos clasificados a las semifinales del Clausura 2024, Liga Deportiva Alajuelense pareciera ser el único que puede darse el lujo de rotar en la fecha 22 si Alexandre Guimaraes lo considera oportuno.

La Liga recibirá a Guanacasteca este domingo 12 de mayo a las 3 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y podría ser una ocasión oportuna para que algunos futbolistas puedan tener una oportunidad, como el guardameta peruano Alejandro Duarte, quien no ha debutado con los manudos.

El gerente deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría atendió a Monumental en Guápiles, después de que los que jugadores habían dado declaraciones en zona mixta y luego de las conferencias de prensa de Alexandre Guimaraes y Julio César Dely Valdés.

En la gramilla del Ebal Rodríguez, el español se veía contento, porque en la cancha pasó justo lo que él quería, que era que Alajuelense sellara ese boleto a semifinales.

“Importante afianzar esto para no llegar a la última fecha un poquito con la incertidumbre de qué pasaba y contentos por ello. Ahora a planificar lo que se viene”, expresó Javier Santamaría.

- ¿Podría rotarse al equipo este domingo?

Sí, también debemos tener en consideración a algunos jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas (Celso Borges y Alexis Gamboa) para que no se vean afectados de cara al arranque de la liguilla. Con Guima nunca tocamos temas más allá del partido que afrontamos, pero lo veo lógico que puedan entrar otros jugadores. Aparte, estamos condicionados con los de las cuatro amarillas y empezar a dosificar, porque se vienen días muy intensos.

- ¿Usted considera que sería oportuno darles descanso este domingo?

- Sí, ¿para qué arriesgar?

- ¿Cómo ve el cierre de la fase de la regular?

- Saprissa prácticamente es líder, a falta de la última fecha y yo creo que habrá poco movimiento este domingo entre los cuatro de arriba y hay que jugar. Son partidos trampa, porque si alguno se deja algunos puntos, puede mover la zona de clasificación.

”Tenemos que tomarlo de la mejor manera, seriamente, planificarlo e independientemente de que haya cambios, creo que tenemos una plantilla lo suficientemente larga como para que con garantías puedan jugar otros futbolistas, pero estamos listos para el cierre”.

- ¿Qué piensa del invicto de Alexandre Guimaraes?

- Todo eso es bueno, suma. Eso los rivales lo empiezan a tener en la cabeza, como que nadie realmente puede derrotarnos, nadie nos puede vencer. Entonces, creo que eso nos juega a favor para entrar en la liguilla. A nosotros también anímicamente nos va haciendo más sólidos, más duros acá arriba, en la cabeza, que es muy importante también en esta fase final.

”Yo creo que es positivo el hecho de no haber perdido todavía con Guima. Teníamos en mente haber podido sumar algunos puntos más, pero no importa, lo hecho, hecho está. Y hay que pensar para adelante”.

- ¿Qué puede comentar de ese homenaje que le hará Alajuelense este 12 de mayo a quienes estuvieron en la obtención del título de Concacaf del 2004?

- Que nos sirvan de ejemplo también a nosotros, para quedar en la historia. Esas grandes hazañas como las que logró esa camada de jugadores. Pasaron 20 años y todavía la gente lo va a revivir otra vez, los va a felicitar, lo va a conmemorar. Creo que a nosotros nos tiene que servir como ejemplo para escribir nuestra historia y que quede en el día de mañana para los aficionados. Yo creo que ese es el homenaje que tiene que quedar.

- ¿Será en el entretiempo? ¿Qué figuras estarán? ¿Froylán Ledezma?

- Esa pregunta es trampa, es una sorpresa y yo no puedo decir nada. Yo sé quién va a estar, pero no quiero meterme en un lío con los de mercadeo. Prefiero no decir nada y que la gente que venga este domingo al estadio tenga toda la sorpresa y ilusión de ver a estas personas. La camisa conmemorativa fue como una introducción para lo que se viene este domingo.

- ¿Cómo vería que Alejandro Duarte tenga minutos en este partido entre Alajuelense y Guanacasteca?

- Estaría bien, ¿por qué no? Es un jugador más de la planilla, pero el profe siempre tiene la última palabra.

- ¿Cómo se ha manejado el caso de Duarte, quien no ha jugado?

- Él es un tipo entregado, ha estado siempre al pie del cañón, en punta de pie por si se necesita. Sabíamos que venía por cualquier necesidad. Por suerte y toco madera, pero Leonel Moreira está en plenas condiciones, esto todavía no acaba. No sabemos qué puede pasar el día de mañana.

”Vea que ahora mismo el arquero Bayron Mora tuvo que pasar por una pequeña cirugía, muy leve, por lo cual está inhabilitado y con razón de más era importante hacer esta incorporación. Si juega o no juega, hasta el cierre hay chance. Hay que pensar en positivo y si le llega la oportunidad, está más que preparado”.

- ¿Qué parámetros se utilizan para definir si Alejandro Duarte continuará?

- Con estas cuestiones, yo siempre digo lo mismo. Hasta el final del torneo, cuado cerremos, cuando se acabe nuestra participación evaluaremos a todos los casos, incluso aquellos que puedan finalizar contrato, ya se hablará con ellos.

- ¿Qué pasará con los jugadores que están a préstamo en otros clubes?

- Es lo mismo que con los jugadores que finalizan contrato. De todas estas situaciones prefiero hablar cuando cerremos filas, cuando se acabe el torneo. También por respeto a los jugadores, a los clubes en los que están en estos momentos, que acaben de hacer su trabajo, independientemente de que les quede una fecha y no se estén jugando mucho algunos de ellos. Al final evaluaremos y tomaremos decisiones.