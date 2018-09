A mí lo que me ha motivado siempre es que el club le pertenece a la provincia, es el club más antiguo. Son 112 años y la historia se respeta, por la historia que tenemos, no queremos ser burla de nadie, se debe respetar. Los títulos no nos acompañan mucho en comparación con otros, pero es el más longevo. En la casa de uno el papá se respeta, siempre he sido de ese criterio, para el país somos la institución más antigua y como empresario lo veo tan posible y real sacarlo adelante, que yo no desfallezco así de fácil. Yo lo veo 100% viable sacarlo a flote y darle un golpe estratégico a nivel nacional y de infraestructura para cambiar ese modelo de negocio.