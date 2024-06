¡Adiós a la magia! Saprissa extrañará el aporte de Luis Paradela

Luis Javier Paradela llegó hace dos años a Saprissa y desde el primer momento dejó constancia de su calidad. En ese lapso fue importante para el equipo y logró cuatro títulos con los morados.

El cubano dio un paso al costado, se despidió de los saprissistas y se incorporará a su nuevo club, la Universitatea Craiova de Rumania. Es un préstamo por un año con opción a compra, pero la pregunta es: ¿a Saprissa le hará falta Paradela? ¿Los morados extrañarán el aporte del delantero en la cancha?

La respuesta es sí, al menos así coincidieron los exjugadores de Saprissa Alonso Solís, Benjamín Indio Mayorga y Juan Bautista Esquivel, así como Josué Quesada, periodista y reconocido seguidor morado, y Tomás Fonseca, exfutbolista de Primera División y actual comentarista en Tigo Sports, quien también consideró que es una baja sensible.

LEA MÁS: Saprissa hace oficial la salida del cubano Luis Paradela

“Sí, claro, se va a extrañar a un jugador que ha hecho muy bien las cosas, todos sabemos el potencial que tiene. Paradela le hace falta a cualquier equipo. Él fue importante para Saprissa y ahora se debe ver cómo se llena ese vacío”, opinó Alonso Solís.

"Desde que empecé a ver partidos de Costa Rica, era el equipo para el cual quería jugar", Paradela 🥹💜 ¡Gracias Luis!



📲 La entrevista completa aquí: https://t.co/DgYIgcKjbs pic.twitter.com/fCNgFEMhd9 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 26, 2024

Para el Mariachi, el club cuenta con varios futbolistas que pueden jugar en la posición de Paradela. Incluso, la gerencia deportiva piensa en Gino Vivi, quien está en Estados Unidos y llegará a préstamo por seis meses a Saprissa.

“Gino es un gran jugador, fue formado en Saprissa y sabe los conceptos del equipo. También sabe a lo que juega Saprissa y será importante su participación”, añadió Alonso.

Juan Bautista Esquivel, quien en el pasado se desempeñó con éxito como lateral izquierdo de los morados, coincidió con Alonso Solís y agregó que Luis Paradela le hará falta al club porque en la cancha marcó mucha diferencia.

Esquivel recordó que desde que el cubano firmó con Saprissa fue muy regular y en los partidos, sobre todo en las fases finales, inclinó la balanza a favor de los tibaseños.

Juan Bautista destacó que la partida de Paradela es sensible, pero no provocará un descalabro en el rendimiento del grupo.

“Saprissa siempre me sorprende de buena forma y lo demostró en la final pasada. Se quedó sin varias figuras y quienes los llegaron a suplir lo hicieron de gran manera. Saprissa no se basa en el peso de las individualidades, sino en el conjunto. Quizá quien reemplace a Paradela no va a tener las mismas características, pero no va a tener inconveniente para acomodarse al funcionamiento del equipo”, expresó Juan Bautista.

Para Luis Paradela, la despedida del Deportivo Saprissa no es un adiós, sino un hasta luego. Él espera brillar en Rumania y luego volver en algún momento al cuadro morado. (MAYELA LOPEZ)

Benjamín Indio Mayorga fue muy claro con su posición y de inmediato señaló: “Imagino que si no traen otro jugador igual o mejor, lo vamos a extrañar, porque es un hombre con mucha contundencia y coraje, sobre todo cuando Saprissa juega en 4-3-3. Sube y baja y cansa al rival. Es un futbolista ícono para el club y lo vamos a extrañar muchísimo”, opinó Mayorga.

Josué Quesada también comentó que los saprissistas extrañarán a Luis Javier y hasta aseguró que el delantero no tiene reemplazo.

“Sus números, goles y asistencias fueron muy importantes para Saprissa. Además, su acople y el conocimiento que tiene con Javon East no lo posee otro jugador. Saprissa trajo a Rachid Chirino, pero su presencia es una apuesta, un bingo, una lotería que no se sabe si vas a ganar. En la institución han perfilado un par de fichajes ante la partida de Paradela, pero su velocidad, calidad y personalidad no tienen reemplazo”, destacó Josué Quesada.

Pese a lo sensible que ve la baja del atacante, Quesada consideró que Saprissa hizo bien en dejarlo ir, porque para él, Paradela tenía un sueño, luchó por ir a Europa y le dio mucho al club.

Tomás Fonseca dijo que los futbolistas con el nivel de Paradela, y más con ese nivel de impacto, porque fue pieza fundamental para que el club lograra la estrella 40, siempre generan algún tipo de sensibilidad en la estructura del grupo. Pero Tomás no cree que el tetracampeón se vaya a resquebrajar con la salida del isleño. Fonseca recordó que el antecedente en Saprissa es que constantemente se puede reformular y encontrar piezas para solventar las salidas.

“Es un jugador importantísimo que van a extrañar en el sentido de lo que entregaba y su cuota de lucha, empuje, desequilibrio y el impacto en la cancha, pero a la vez, Vladimir Quesada demostró que pudo solventar las ausencias y tener un equipo muy competitivo”, manifestó Tomás Fonseca.

Luis Paradela está listo para exhibir su calidad en su nuevo equipo, la Universitatea Craiova, al que llegó por un año con opción a compra.