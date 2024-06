Saprissa hace oficial la salida del cubano Luis Paradela

Lo que era un secreto a voces, el Deportivo Saprissa lo terminó de confirmar este miércoles, al comunicar que el cubano Luis Javier Paradela se marcha de la institución morada.

Desde el primer día lo supimos, desde el primer día lo cantamos 💜



Luis Paradela, guajira Luis Paradelaaa 🇨🇺🎶 pic.twitter.com/qZMTMwtOWB — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 26, 2024

“El Deportivo Saprissa anuncia oficialmente que el delantero cubano Luis Paradela jugará a préstamo, por un año con opción de compra, en el club de fútbol Universitatea Craiova de la Super Liga de Rumania”, informó Saprissa por medio del departamento de prensa.

Los morados añadieron que antes de completar la operación con su nuevo equipo, el atacante extendió su contrato con Saprissa por tres años, hasta el 2028.

“El Deportivo Saprissa agradece a Luis Paradela por su entrega y dedicación vistiendo la camiseta del club más grande de Costa Rica y Centroamérica, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia internacional”, escribió el conjunto tibaseño.

Luis Paradela fue pieza fundamental para que el Deportivo Saprissa lograra el título 40 en el torneo pasado.

Paradela dijo que jugar con Saprissa es algo inolvidable, el club con el que siempre quiso jugar y lo calificó como el equipo de sus amores.

“Saprissa es el equipo con el que quería jugar y me imaginaba que iba a ser bonito, que iba a ganar títulos como lo tenía pensado, pero nunca me esperé que fuera tan perfecta esta relación como la que tuve con Saprissa. Dejo atrás una familia, una institución que siempre voy a llevar conmigo. Desde que llegué me enamoré de todo, de la institución, de la afición, de los compañeros y de ese lindo estadio, como ruge, como suena”, manifestó Paradela.

Pese a que el club no lo ha confirmado, para el puesto que deja Paradela, la gerencia deportiva se fijó en Gino Vivi, quien juega en Estados Unidos y se uniría al club morado por un préstamo de seis meses.

Desde su llegada a Saprissa en junio de 2022, Paradela demostró su calidad futbolística, aportando entrega, velocidad y goles como pieza fundamental en la consecución del tetracampeonato, acumulando 92 partidos disputados y 25 goles.