Aarón Suárez habla del efecto Iago Falque en él

Hay jugadores que inciden en el rendimiento de otros y eso es algo que experimenta Liga Deportiva Alajuelense en la actualidad. Alexandre Guimaraes es muy claro en que dentro de un grupo siempre debe haber competencia sana, porque es lo que hace que el futbolista crezca.

“No solo es el caso de Aarón Suárez; es el caso de todos y el caso de Diego Campos, que entendió el mensaje que estuvimos hablando con él desde que llegamos acá, pero ahora con más tiempo y con la pretemporada también. Tengo mucha fe en que esta postura en todos los que van a tener minutos, conforme vayan pasando los minutos, todos estén con esa misma sintonía”, expresó Alexandre Guimaraes.

Pero en Aarón Suárez resulta notorio que la presencia del mediocampista español Iago Falque en la Liga tuvo un efecto casi inmediato en él.

“Desde que él llegó, es una competencia sana; él es un grandísimo jugador y a mí me gusta aprender de todos, especialmente de los buenos jugadores. Entonces, he aprendido muchísimo de Iago ahora que vino y sé que voy a aprender muchísimo más. Al final, lo importante es que es una competencia sana, que entre los dos nos ayudamos a ser mejores”, expresó Aarón Suárez.

Tienen poco tiempo de conocerse, pero suficiente para que entre ellos haya química.

“Entre los dos nos ayudamos y desde que llegó siento que me he potenciado más. Conmigo es una buena persona, conmigo y con todos. Es humilde; si uno le pide algo, él con mucho gusto lo hace, y nosotros nos llevamos muy bien. A veces me da ciertos consejos que me ayudan bastante. Con la competencia sana, uno se exige más, trata de dar más y aprovechar al máximo los minutos, eso lo potencia a uno bastante.

”De Iago sabemos el currículo que tiene, los equipos en los que estuvo y al final uno también aspira a eso. He aprendido muchísimo y es una competencia sana. Hemos compartido, hemos hablado de varias cosas en el partido, me da consejos y veo la manera en que él juega, cómo se mueve y el toque de balón también, porque tiene muchísima calidad”, apuntó Aarón Suárez.

En el partido contra Marathón, los dos aportaron lo suyo. El español no tenía contacto con el balón, al igual que el resto de sus compañeros. Aun así, fue quien sacó el centro para el gol de Anderson Canhoto antes de que se acabara ese primer tiempo tan complejo para los erizos.

Aarón Suárez asegura que la llegada de Iago Falque lo potencia a él en su rendimiento con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Al español lo relevó Aarón Suárez y el 10 rojinegro se hizo sentir en el partido, llevando los hilos conductores en la creación de juego y mostrando una alta cuota de confianza con pases importantes, dos de ellos traducidos en asistencias para los goles de Diego Campos.

“Siempre aportarle al equipo es muy bonito, sea en goles, sea en asistencias, en cualquier cosa que pase en el partido y al final fue un lindo pase el del segundo gol, ya llevaba una asistencia. Entonces, creo que genera mucha confianza en lo individual”.

Aarón Suárez quiere volver a la Selección de Costa Rica

El 10 de la Liga aseguró que a pesar de ese partido que empezó muy trabado, el equipo logró resolverlo al mejorar de manera considerable en la segunda parte.

“Se mostró más actitud y al final es beneficioso para todo el equipo. En los partidos anteriores lo he hecho bien cuando he entrado de cambio o cuando he iniciado, y espero seguir así, seguir dando lo mejor de mí, porque quiero continuar con buen nivel. Espero seguir dando mejores resultados y poder ser llamado de nuevo a la Selección Nacional”, confesó.

Aarón Suárez dijo que, a nivel individual, los objetivos que se marcó son tener mejores números que en la temporada pasada en cuanto a goles y asistencias, y también en minutos.

“Quiero hacerlo bien para también ser visto en la Selección y, a nivel colectivo, aspiro a ganar todos los campeonatos que estamos disputando. Ya he estado en la Selección y tengo que seguir trabajando, dando lo mejor para poder ser llamado de nuevo”, recalcó el volante.

Aarón Suárez influyó en el cambio radical que tuvo Liga Deportiva Alajuelense contra Marathón en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense inició la defensa de su corona en la Copa Centroamericana de Concacaf con un triunfo de 3-1 ante Marathón de Honduras. Después de eso, la Liga visitará el domingo 4 de agosto a Cartaginés, a las 11 a. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Posteriormente, el equipo de Alexandre Guimaraes viajará a El Salvador, para su segunda presentación en el torneo regional, el 7 de agosto a las 6 p. m. contra Luis Ángel Firpo, en el Estadio Nacional Jorge Mágico González.

