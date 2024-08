Alexandre Guimaraes: ‘Fue un triunfo más que merecido’

La manera en la que Liga Deportiva Alajuelense resolvió ese escollo complejo planteado por el Marathón de Honduras le dejó un sabor muy agradable a Alexandre Guimaraes, quien afirma que empezar la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf con un triunfo (3-1) es vital.

El monarca del área no tenía el balón y a eso se le añadía la presión de encajar un gol por parte del Marathón. La Liga de Guima no se desesperó, sino que se fajó en encontrar la solución práctica al problema.

Llegó el gol de Anderson Canhoto tras un pase de Iago Falque y después lo relevó Aarón Suárez, dando las dos asistencias para el doblete de Diego Campos.

“Fue un triunfo más que merecido, hemos estado insistiendo mucho con todo el grupo de futbolistas que en este tipo de situaciones que empezamos ya, que empezamos el maratón, todo el mundo tiene que estar listo y hoy fue una prueba muy buena de esa predisposición de los jugadores en interpretar bien lo que se está pidiendo en juego colectivo, dejando espacio para que cada uno muestre su juego”, manifestó Alexandre Guimaraes.

El técnico rojinegro confesó que lo hecho por Aarón Suárez en este partido contra Marathón no lo sorprende para nada, porque el mediocampista hizo una muy buena pretemporada.

“Tiene una aceleración importante y esa aceleración conforme fue pasando el segundo tiempo, él sacó más provecho de eso. A partir de ahí empezaron a abrirse espacios que en el primer tiempo no estaban tan claros, principalmente porque el rival también juega”.

Señaló que esa presión aplicada por el equipo hondureño resultó compleja en el primer tiempo, pero que después, con los jugadores que Alajuelense tenía de recambio, cambió las cosas, aprovechando que las fuerzas físicas del Marathón ya no eran las mismas.

“Eso no quita para nada el mérito de lo que el equipo hizo, no era fácil producto del juego anterior empezar el partido perdiendo 1-0. Ya sabemos bien lo que un equipo debe de tener cuando tiene que nadar contra la corriente y el equipo mostró una convicción total para no desesperarse, para buscar el gol por las vías nuestras de ataque sin desconcentrarse defensivamente”, detalló el timonel.

