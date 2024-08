Alajuelense recibe malas noticias con lesión del lateral derecho Fernando Piñar

En Liga Deportiva Alajuelense no solo se quedaron con las buenas sensaciones de demostrar una impresionante capacidad de reacción para dejarse los tres puntos contra ese complicado Marathón de Honduras en su primera presentación en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Liga también acabó con una gran preocupación por la lesión del lateral derecho Fernando Piñar, quien tuvo que ser sustituido por Carlos Martínez cuando apenas transcurrían diez minutos de ese partido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El futbolista salió del campo con dificultad para caminar, apoyándose en el doctor Jorge Slon y en el fisioterapeuta Javier Baldi.

La escena no daba buena espina, parecía tratarse de una lesión que suele ser común en los futbolistas y todas las sospechas se dirigían hacia eso. En la Liga procuraron ser herméticos para constatarlo todo mediante la radiografía de rigor.

“Lo de Fernando se lo iban a llevar ahora para sacarle unas placas a ver qué es, no me puedo atrever, sería irresponsable de mi parte de decir algo que quizás no sea eso, aunque he visto durante todo este tiempo mucho tipo de dolor parecido en la región que fue, pero esperemos que este viernes cuando vayamos al entrenamiento en la tarde ya tener bien esto, saber bien”, expresó Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación, en la rueda de prensa posterior al juego.

Fernando Piñar (centro) hizo un par de jugadas buenas antes de lesionarse en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Marathón. (JOHN DURAN)

Alajuelense aún no difunde el parte médico oficial. Sin embargo, este medio conoció de buena fuente que Fernando Piñar se fracturó el quinto metatarsiano (dedo pequeño del pie) y se someterá a una cirugía.

Esa es la lesión que Joshua Navarro sufrió durante el torneo pasado y en su momento, el pronóstico fue que su tiempo de recuperación oscilaría entre seis y ocho semanas. Ese es el tiempo que Fernando Piñar requerirá también.

Alajuelense analiza el camino a seguir mientras el carrilero se recupera. La decisión que deben tomar en la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y la Junta Directiva es si buscan algún refuerzo para la banda derecha, o si el equipo se mantiene como está.

Los otros laterales derechos de la Liga son Carlos Martínez y el juvenil Deylan Paz, aunque también está la previsión de Emanuel Salazar, otro cachorro que podría integrarse a las prácticas del primer equipo.

El periodo de inscripciones de futbolistas para este Apertura 2024 cerrará hasta el 16 de setiembre, según se señala en las Normas de Competición de la temporada.

