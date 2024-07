A Hernán Medford le gusta estrenarse en el Torneo de Apertura 2024 contra Saprissa

Si Sporting lo hizo bien en el torneo anterior con Hernán Medford, el técnico albinegro pretende que este Apertura 2024 sea mucho mejor aún para un equipo rejuvenecido, con el que él está dispuesto a hacer historia.

En lo particular, a él le gusta debutar en el campeonato este sábado 20 de julio a las 6 p. m. contra el Deportivo Saprissa, en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, porque afirma que es un partido que motiva.

“Es importante haber tenido la suerte de jugar contra el campeón, porque eso es un parámetro para ir midiendo lo que queremos nosotros del torneo, es un partido que motiva mucho, nos hemos preparado bien y mantuvimos el 95% del equipo, solo trajimos dos y unos jugadores ascendieron”, expresó Hernán Medford.

Detalló que Sporting refleja cosas buenas y que la principal muestra de eso es que hace unas semanas consiguió su primer campeonato con la U-21.

“Quiere decir que se viene trabajando bien con los jóvenes, con los que incorporamos y los que han tenido minutos. Esperamos trabajar y mejorar para clasificar por primera vez en la historia de este equipo”.

Hernán Medford también está contento con la pretemporada hecha por su equipo. Incluso, contó que le costó definir a su primer once.

“Todos los jugadores hicieron un buen trabajo y cuesta porque todos pelean por un puesto y se encontró, ya tengo definido quiénes van a jugar, hemos trabajado todo para contrarrestar lo que pueda hacer Saprissa. Nosotros vamos a hacer lo que acostumbramos, tratar de hacer buen fútbol y tratar de ganar el partido”.

También sabe que el reto es exigente, sin importar que los morados vengan de perder la Supercopa contra Herediano y la Recopa frente a Liga Deportiva Alajuelense.

“Un equipo como Saprissa seguirá siendo favorito para ser campeón, eso es muy difícil quitarlo. Saprissa tiene una planilla muy capaz, muy buena, es complicado. Me he puesto a analizar los posibles once y es difícil porque tiene una cantidad de jugadores que cualquiera puede jugar y hacer las cosas bien, pero nosotros debemos enfocarnos en lo que tenemos que hacer para contrarrestar al campeón”, opinó.

También dijo que el fútbol nacional es tan peculiar que a su criterio la prensa deportiva tiene hasta la potestad de llevar jugadores a la Selección de Costa Rica y que muy pocos reconocen lo hecho por Steven Cárdenas.

“Fue el goleador, proveniente de un equipo no tradicional. A veces parte de la prensa ratifica que tiene que ser de afuera para darle valor a ciertas cosas que se logran a nivel nacional, porque si era de afuera, estarían hablando todos los días del jugador, pero como es nacional, se habló una vez y no se volvió a hablar.

”Hay que darle más reconocimiento a un jugador tico que quedó de goleador y de un equipo que no es tradicional. Eso es muy difícil que un equipo lo logre. Lo logró Sporting y algunos no le han dado el mérito necesario”, cuestionó Hernán Medford.

Las entradas para el partido entre Sporting y Saprissa están disponibles en boleteriasporting.com y cuestan ¢7.000 en gradería oeste y ¢6.000 en la este.