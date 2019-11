“Me hubiera gustado terminar la carrera en Saprissa, son cosas que al final no dependen de uno. En la época que yo estuve lamentablemente se pasaba por problemas económicos, es más, se querían desligar de mí... Al punto que hubo una deuda importante que ellos nunca me pagaron. Esa es una parte ingrata del fútbol que muchos no saben, porque al tener tanto cariño de la gente y ser un jugador que entregué todo, pues no fui correspondido por la dirigencia del Saprissa, es la triste realidad”, enfatizó.