“Desde muy pequeño, antes aclaro que a mí no me avergüenza decirlo, mi mamá y papá, por problemas de dinero, fueron a la cárcel, por asuntos de drogas, fueron cosas que no estuvieron bien, ellos vendían droga, no me da vergüenza decirlo porque gracias a Dios salieron de eso, pero mis papás estuvieron en la cárcel, mis hermanos también, entonces me tuve que ir a vivir con mi hermana por tres años”, recordó.