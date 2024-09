Raphaël Varane dice adiós al fútbol: ¿Qué lo llevó a retirarse a los 31 años?

El futbolista francés Raphaël Varane, defensa central destacado en la selección de Francia y exestrella del Real Madrid, anunció este miércoles su retiro del fútbol a los 31 años.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Varane expresó: “Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar mis botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley”. Con esto, el jugador se refirió a la victoria del Manchester United en la Copa de Inglaterra durante la pasada primavera.

Varane, nacido en Lille, Francia, había firmado este verano con el club italiano Como, aunque solo disputó un partido. Su debut fue el 11 de agosto, durante un enfrentamiento contra la Sampdoria en la Copa de Italia. A los 20 minutos del partido, sufrió una lesión que lo dejó fuera del campo desde entonces. Como resultado, su nombre no volvió a aparecer en la lista de jugadores del equipo, lo que generó especulaciones sobre la posible rescisión de su contrato.

En su mensaje de despedida, Varane dejó entrever su intención de permanecer en Italia a pesar de su retiro: “Empieza una nueva vida lejos de los terrenos de juego. Me quedaré en Como, pero sin botas ni espinilleras. Tengo muchas ganas de compartir más sobre esto pronto”.

La carrera de Varane fue notable. Tras su debut con el Lens en la Ligue 1 a una edad temprana, el defensor fue fichado por el Real Madrid a los 18 años, donde logró conquistar cuatro títulos de La Liga y tres títulos de la Liga de Campeones. Formó una dupla defensiva histórica con Sergio Ramos, consolidándose como uno de los mejores centrales del fútbol mundial. Posteriormente, en 2021, se trasladó a la Premier League con el Manchester United.

El central francés Raphaël Varane anunció su retirada de la selección en el 2023. Twitter.

En su paso por el club inglés, aunque no alcanzó los éxitos logrados en España, Varane ganó la Copa de la Liga inglesa en 2023 y la FA Cup en 2024. En cuanto a su participación con la selección francesa, Varane debutó en 2013 y fue parte del equipo que ganó el Mundial de Rusia en 2018.

Disputó 93 partidos internacionales y anotó cinco goles, y también logró el título de la Liga de Naciones con Francia. En 2022, tras perder la final del Mundial de Catar ante Argentina, Varane anunció su retiro de la selección nacional.

La selección francesa despidió a su exjugador con un emotivo mensaje en X (anteriormente Twitter): “Merci Raph. Gracias por todo, Raphäel Varane. Te deseamos un feliz retiro”, acompañado de una foto del jugador vistiendo la camiseta de Francia con el brazalete de capitán.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.