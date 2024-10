Mundo del fútbol de cabeza con ganador del Balón de Oro

En un giro inesperado, incluso para los propios protagonistas, el Balón de Oro terminó en manos del centrocampista español del Manchester City, Rodri.

Rodri se mostró muy emocionado al recibir el Balón de Oro. El volante español subió al escenario con muletas por su lesión de rodilla. (FRANCK FIFE/AFP)

Rodri, de 28 años, fue líder y pilar de la Roja para conquistar la Eurocopa-2024 e incluso la UEFA le otorgó el trofeo como el mejor jugador de este certamen. Además, fue fundamental para el último título del Manchester City en la Premier League de Inglaterra. Estos atestados le valieron para superar a grandes favoritos, como Vinicius, quien figuró con el Real Madrid en la conquista de la Liga y de la Champions.

El Balón de Oro, entregado por la revista francesa France Football, es atribuido por una votación de un jurado formado por periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking FIFA.

El mundo del fútbol quedó de cabeza al confirmarse que el capitán de España superó a la figura brasileña. Fue tanta la indignación para algunos, que el Real Madrid boicoteó la gala y no se presentó.

El seleccionador de España, Luis De la Fuente, lamentó que se diera algo así y criticó la actitud de los merengues.

“No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así”, reaccionó el técnico que llevó en julio a la Furia al título en la Euro.

Vinicius se presentaba como favorito a conseguir el galardón individual más importante, pero este lunes, unas horas antes de la ceremonia, saltó la noticia de que el Madrid no iba a enviar delegación a la capital francesa al pensar que su jugador brasileño no iba a ser coronado.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, declaró a la AFP el club madrileño.

Rodri llegó a la gala del Balón de Oro con una gran sonrisa. El volante se encuentra lesionado. (FRANCK FIFE/AFP)

Desde la organización se insistía en esas horas previas en que “ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado” el trofeo, que se decide por una votación de periodistas representantes de los 100 primeros países del ranking FIFA.

Con el boicot del Madrid, la gala no contó de nombres como los del propio Vinicius o de otras figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Dani Carvajal.

La organización del evento cambió la logística para este año y mantuvo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa. Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia de París.

Fin a una larga espera de España

El centrocampista español Rodri (Manchester City) recibió el lunes el Balón de Oro, un reconocimiento que ningún jugador de su país lograba en categoría masculina desde 1960 y que vino acompañado del boicot del Real Madrid a la gala por su enfado ante la previsión de que Vinicius no iba a ser premiado.

Minutos después de que Aitana Bonmatí lograse el quinto Balón de Oro del fútbol español, Rodri, actualmente lesionado, subió con muletas al escenario del Teatro de Chatelet. Aitana (2023), Alexia Putellas (2021, 2022) y Luis Suárez Miramontes (1960) se habían hecho años atrás con este premio.

Rodri (con la copa) fue la gran figura de España en la Eurocopa 2024. La labor del volante le permitió a la Roja conquistar el cetro en Alemania. (INA FASSBENDER/AFP)

“Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español. Hay muchos jugadores que no lo han ganado y lo han merecido, como Iniesta, Xavi, Iker (Casillas), Busi (Busquets), y tantos otros. Esto es para el fútbol español”, afirmó Rodri.

El Arquitecto Suárez, fallecido en 2023, era hasta ahora el único jugador masculino español en haber sido galardonado hace 64 años, cuando era jugador del Barcelona.

En 2010 y tras ganar el Mundial, los centrocampistas Andrés Iniesta y Xavi Hernández partían como grandes favoritos para llevarse el galardón, pero fueron superados por su compañero argentino en el Barça Lionel Messi.

El lunes la sorpresa fue en el sentido contrario: la que parecía ser la noche de Vinicius Junior, terminó siendo la noche de Rodri, sin el brasileño ni ningún representante del Real Madrid presente en el Teatro de Chatelet parisino.