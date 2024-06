Messi revela que se retirará en el Inter de Miami y que no jugará en París-2024

El astro argentino Lionel Messi adelantó que piensa cerrar su legendaria carrera en el fútbol como jugador del Inter Miami y confirmó que no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hoy creo que (el Inter de Miami) va a ser mi último club, sí”, declaró Messi en una entrevista con la cadena ESPN emitida el pasado miércoles 12 de junio.

El capitán albiceleste, concentrado con su selección para la Copa América, prevista del 20 de junio al 14 de julio, no adelantó una posible fecha para colgar las botas.

Su compromiso con el Inter de Miami, donde aterrizó en julio del 2023, se extiende hasta el final de la temporada 2025 de la liga norteamericana (MLS, por sus siglas en inglés).

“La Pulga”, de 37 años, reconoció que no se siente preparado para el retiro después de dos décadas de carrera profesional en la que fue reconocido con ocho Balones de Oro.

“Toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota. Disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Un poco de miedo a que se termine todo siempre está”, admitió.

El delantero, que nunca jugó en la máxima categoría del fútbol de su país, reiteró que aún no ha decidido sus planes de futuro fuera del césped.

“Siempre dije que técnico no me veo, no me gustaría serlo, pero el fútbol y la vida dan tantas vueltas que uno nunca sabe”, afirmó. “Lo veo difícil, la verdad. Pero sí algo relacionado con el fútbol porque es mi vida y me encanta”.

Lionel Messi baja en los Juegos Olímpicos

La exestrella del Barcelona y Paris Saint-Germain consideró acertada su decisión de apostar por Miami, que tomó junto a su familia en busca de un entorno de menor presión una vez que conquistó su ansiado primer Mundial con Argentina en Catar 2022.

“Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá”, reconoció el argentino. “El hecho de haber sido campeón del mundo también ayudó mucho a ver las cosas de otra manera”.

“Soy consciente de que cada vez falta menos y lo paso bien en el club”, dijo la estrella del Inter, que comparte vestuario con tres exsocios del Barcelona: Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

“Lo paso bien en la selección, donde tengo compañeros y amigos también. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que, cuando no juegue más, voy a extrañar”, añadió.

En la charla, el astro confirmó que no pugnará por su segunda medalla de oro olímpica en París como refuerzo del combinado Sub-23 argentino.

“Hablé con (el seleccionador Javier) Mascherano y los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil porque ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos fuera del club”, explicó. “A esta edad tampoco estoy para jugar todo y tengo que elegir bien los momentos”.

Más adelante, Messi volvió a dejar la puerta abierta a competir en el Mundial del 2026, pero aclaró que no lo haría por batir el récord de participaciones.

“Es muy difícil hablar de lo que pueda llegar a pasar porque faltan dos años todavía”, recordó. “Tampoco tengo ninguna necesidad ni apuro de comprometerme en decir que sí o que no”.

Mbappé y la situación del Barcelona

En la entrevista, el crack de Rosario también se refirió a unas recientes declaraciones de Kylian Mbappé en las que su excompañero en el PSG sostuvo que es más complicado ganar una Eurocopa que un Mundial.

“Cada uno le da importancia a la competición que juega”, dijo Messi. “Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima, donde están los mejores”, afirmó. “Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeona del mundo, a Brasil, cinco veces, y a Uruguay, dos veces. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil”.

En cuanto a la actualidad del fútbol español, Messi dijo que, “como todos los hinchas del Barcelona”, deseaba que el Real Madrid no conquistara la Liga de Campeones.

“Yo amo Barcelona, siempre fui del Barcelona de chiquito y hoy que me toca verlo desde lejos, mucho más”, afirmó. “Ojalá pueda ese equipo vuelva a ser campeón de ‘Champions’, que hace mucho que no lo somos, o a pelear por serlo”.