Luka Modric renueva con el Real Madrid hasta 2025

El centrocampista croata y capitán del Real Madrid, Luka Modric, renovó su contrato con el club blanco por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2025. El club blanco lo anunció este miércoles a través de un comunicado.

Modric llegó al Real Madrid en 2012 y, en sus doce temporadas con el club, ganó 26 títulos. Entre ellos, destacan 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

El croata pertenece al selecto grupo de cinco jugadores que ganaron 6 Copas de Europa y es el jugador con más títulos en la historia del club madridista.

En el ámbito individual, Modric obtuvo en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue nombrado Jugador del Año de la UEFA. Además, fue incluido seis veces en el Once Mundial FIFA FIFPro y dos veces designado como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ganó el Balón de Oro y el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.

Modric jugó 534 partidos con el Real Madrid, en los que ha marcado 39 goles. Es internacional con la selección croata, con la que disputó 178 partidos, siendo el jugador con más internacionalidades en la historia de su país.

El delantero español del Real Madrid Brahim Díaz (der) celebra marcar el gol inicial, con el croata Luka Modric, durante el partido entre el Real Madrid CF y el Cádiz CF. (OSCAR DEL POZO/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.