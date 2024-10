Guía TV: Grandes Ligas prepara la fiesta grande

Las series por el campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional son el último paso para que los equipos de las Grandes Ligas avancen a la Serie Mundial.

Los Yanquis de Nueva York y los Mets de Nueva York ya están clasificados para el inicio de las semifinales y esperan rival para comenzar sus series el domingo y lunes, respectivamente.

Los Bombarderos del Bronx se enfrentarán al ganador entre los Guardianes de Cleveland, mientras que los Metropolitanos jugarán contra el vencedor entre los Padres o los Dodgers.

Por otra parte, la Liga de Naciones de la UEFA continúa con emocionantes partidos este fin de semana, destacando encuentros como Croacia vs. Escocia, España vs. Dinamarca, Austria vs. Noruega y Alemania vs. Países Bajos, que se podrán ver en ESPN.

Sábado

7 a. m. Lituania vs. Kosovo (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

10 a. m. Croacia vs. Escocia (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

11 a. m. Detroit Tigres vs. Cleveland Guardianes (Liga Americana, playoff), por ESPN.

12:30 p. m. España vs. Dinamarca (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

1 p. m. Inter de San Carlos vs. Upala FC (Liga de Ascenso), por TD+.

Domingo

6:15 p. m. Maratón de Chicago (Atletismo), por ESPN 3.

7 a. m. Kazajistán vs. Eslovenia (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

9 a. m. Máster de Shanghai (Tenis, final), por ESPN 3.

10 a. m. Finlandia vs. Inglaterra (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

11 a. m. Washington Commanders vs. Baltimore Ravens (NFL), por ESPN.

11 a. m. Cleveland Browns vs. Philadelphia Eagles (NFL), por ESPN 5.

12:45 a. m. Austria vs. Noruega (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

2 p. m. Nueva York Mets vs. Padres o Dodgers (Grandes Ligas, Campeonato, Liga Nacional), por ESPN.

2 p. m. Municipal Grecia vs. Sarchí (Liga de Ascenso), por TD+.

2 p. m. Detroit Lions vs. Dallas Cowboys (NFL), por ESPN.

2 p. m. Los Ángeles Chargers vs. Denver Broncos (NFL), por ESPN 5.

6 p. m. Cincinnati Bengals vs. New York Giants (NFL), por ESPN 2.

Lunes

10 a. m. Georgia vs. Albania (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 2.

12:30 p. m. Italia vs. Israel (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 5.

12:30 p. m. Alemania vs. Países Bajos (Liga de Naciones, UEFA), por ESPN 5.

2 p. m. Nueva York Mets vs. Padres o Dodgers (Grandes Ligas, Campeonato, Liga Nacional), por ESPN.

5:50 p. m. Yanquis vs. Tigres o Guardianes (Grandes Ligas, Campeonato, Liga Americana), por ESPN.

6 p. m. Buffalo Bills vs. New York Jets (NFL), por ESPN 2.

7 p. m. Escorpiones vs. Fútbol Consultants (Liga de Ascenso), por TD+.